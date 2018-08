Salvini-Orban | M5S | Non è un incontro istituzionale

M5S : summit Salvini-Orban no governativo : 16.46 "L'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban di martedì prossimo va considerato come un incontro solo ed esclusisivamente politico e non,dunque,istituzionale o governativo". Lo precisano in una nota i capigruppo M5S di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. "I Paesi che non aderiscono ai ricollocamenti e tutti quelli che nemmeno si degnano di rispondere alla richiesta d'aiuto dell'Italia,per noi non dovrebbero più ...

Salvini incontra Orban : M5S prende le distanze. E la sinistra si mobilita : A margine della vicenda della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania, il ministro dell'Interno continua la sua politica di dialogo con l'Ungheria. L'incontro tra il primo ministro di ...

Migranti : presidio e proteste a Milano per incontro Salvini-Orban : Milano, 25 ago. (AdnKronos) - A poche centinaia di metri di distanza dalla prefettura di Milano, dove il primo ministro ungherese Viktor Orban martedì incontrerà il vicepremier Matteo Salvini, si terrà anche una manifestazione spontanea, organizzata da alcune associazioni per protestare contro "un'i

Salvini incontra Orban : M5S prende le distanze. ?E la sinistra si mobilita : Salvini incontra Orban e i Cinque stelle prendono le distanze dall'alleato. A margine della vicenda della nave Diciotti, ancora ferma al porto di Catania, il ministro dell'Interno continua la sua politica di dialogo con l'Ungheria. L'incontro tra il primo ministro di Budapest e il vicepremier leghista si terrà martedì in prefettura a Milano. "L'incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban - scrivono in una nota i capigruppo M5S di Camera e ...

Salvini-Orban si vedono a Milano - M5s : “Non è un incontro istituzionale o governativo ma solo politico” : Il Movimento 5 stelle prende la distanze dall’incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orban. Il ministro dell’Interno e il presidente dell’Ungheria si vedranno nel pomeriggio di martedì 27 agosto alla prefettura di Milano. “Va considerato come un incontro solo ed esclusivamente politico e non, dunque, istituzionale o governativo“, scrivono in una nota Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5s di Camera e ...

Martedì incontro Salvini-Orban. Civati lancia appello all'opposizione : "Usciamo dai social - tutti a Milano" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sarà in prefettura a Milano martedì 28 agosto alle 17 dove incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban. Un incontro che può segnare un punto di svolta, perché, in scia alla crisi diplomatica sulla nave Diciotti, il vice premier leghista punta a spostare l'Italia verso l'Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrad a forte carica antieuropea.Dall'opposizione arriva ...

Milano - incontro Salvini-Orban - Civati : "Tutti in piazza contro chi smantella i nostri valori" : L'appello sui social del fondatore di Possibile: "Usciamo dai social e andiamo a manifestare per l'Europa"

Diciotti - Viminale : 'Fermezza'. Martedì Salvini-Orban a Milano : Roma, 25 ago., askanews, - Al Ministero dell'Interno 'c'è assoluta tranquillità e non cambia la linea della fermezza' sulla situazione della nave Diciotti e, in particolare, sulla visita oggi al ...

