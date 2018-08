Salvini | l' Europa ha spremuto l' Italia come un limone

Matteo Salvini attacca ancora l'Europa : "In Italia non c'è più un governo schiavo - non voteremo il bilancio Ue finchè non si risolve il problema immigrazione" : In Italia "non c'è più un governo schiavo, un governo complice". Il voto Italiano al bilancio dell'Unione europea "non ci sarà finché non si risolve una volta per tutte" la questione dell'immigrazione. Da Pinzolo, in provincia di Trento, dove si tiene la festa della Lega, Matteo Salvini rilancia la sua offensiva contro Bruxelles.Con Viktor Orban, premier ungherese che incontrerà il leader della Lega a Milano, ...

MIGRANTI - VERTICE UE : NIENTE INTESA A BRUXELLES/ Ultime notizie : Salvini vede Orban per un'Europa sovranista : MIGRANTI, VERTICE UE: fumata nera su ricollocazione. Ultime notizie BRUXELLES, il premier Giuseppe Conte: "Ipocriti, Italia trarrà le sue conseguenze"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Diciotti - Maria Elena Boschi al porto di Catania : “Scelte di Salvini e di Di Maio ci stanno isolando in Europa” : “Le scelte di Salvini e di Di Maio stanno portando il nostro Paese in un isolamento in Europa ed anche il vertice di oggi si è risolto con un nulla di fatto. Abbiamo sostenuto che l’Unione europea debba fare la propria parte. Non a caso con i governi a guida Pd abbiamo raggiunto accordi importanti. Con il governo nel 2015 con una ricollocazione obbligatoria dei migranti. Su questo si è fatto un passo indietro”. Lo ha detto ...

Diciotti - braccio di ferro con l'Europa. E Salvini sfida la Procura di Agrigento : Perchè non venite da me? : Teleborsa, - Non si placano le polemiche dopo la fumata nera al vertice di ieri a Bruxelles tra gli sherpa dei dodici Paesi Ue per risolvere il caso della Diciotti, la nave della guardia costiera con ...

CAOS NAVE DICIOTTI/ Mussie Zerai : dopo Salvini anche l'Europa calpesta i più deboli : E' scontro tra Italia e Ue: il summit tecnico che doveva trovare un'intesa sulla redistribuzione degli immigrati si è risolto in un nulla di fatto.

Scambio di accuse tra Italia ed Europa. Conte : “Siete ipocriti”. Salvini e Di Maio : “Stop ai fondi” : Dopo il nulla di fatto uscito dalla riunione tecnica convocata a Bruxelles il premier Italiano Giuseppe Conte si sfoga attraverso un lungo articolo pubblicato su Facebook. «È noto a tutti che l’Italia sta gestendo da giorni, con la nave Diciotti, una emergenza dai risvolti molto complessi e delicati. Ancora una volta misuriamo la discrasia, che tra...

Diciotti - ultimatum all'Europa : oggi è il giorno decisivo - Di Maio si allinea a Salvini : Si resta "in attesa di segnali concreti da parte degli altri paesi europei". Di Maio dice che il governo ''è compatto''...

"Il popolo italiano è con Salvini Lega-M5S un esempio in Europa" : "Matteo Salvini sta esprimendo sul tema dell'immigrazione una visione e una linea politica che ha il sostegno di una grande fetta di italiani". Nigel Farage, ex numero uno dello Ukip e leader della Brexit, intervistato da Affaritaliani.it, commenta... Segui su affaritaliani.it

CACCIARI - DA DICIOTTI A Salvini : “CHI NON SI INDIGNA È UNA M...”/ Video : “Ha ragione solo sull'Europa” : Tutti contro SALVINI: caso DICIOTTI e "bufera" sui migranti, CACCIARI “DICIOTTI, chi non si INDIGNA è una mer..”. Da Saviano a Le Monde, il caso e lo scontro anti-Lega(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 14:49:00 GMT)

Matteo Salvini ribadisce : “L’Italia non è più il campo profughi d’Europa” : Matteo Salvini ribadisce il concetto leghista. “Il mio obiettivo è il No Way australiano. Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali.

Diciotti - Malta a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni». S’indaga per sequestro di persona. Conte : «L’Europa batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione

