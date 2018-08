Salvini all' ex consigliere che difende migranti | Invocano la lotta armata e il

Rita Dalla Chiesa contro Salvini : 'Tolta la scorta al Capitano Ultimo - ma Saviano ce l'ha ancora' : 'Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo", aveva sottolineato lo ...

Martedì incontro Salvini-Orban. Civati lancia appello all'opposizione : "Usciamo dai social - tutti a Milano" : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sarà in prefettura a Milano martedì 28 agosto alle 17 dove incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban. Un incontro che può segnare un punto di svolta, perché, in scia alla crisi diplomatica sulla nave Diciotti, il vice premier leghista punta a spostare l'Italia verso l'Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrad a forte carica antieuropea.Dall'opposizione arriva ...

Laura Boldrini : "Sulla Diciotti 195 ostaggi : 150 naufraghi e 45 marinai. Salvini chiede riscatto all'Ue" : "Qui ci sono 195 ostaggi: 150 naufraghi e 45 uomini dell'equipaggio che attendono di essere liberati mentre il ministro Salvini chiede un riscatto all'Europa. Ma tutto questo a Bruxelles genera irritazione perché ricattare non è un metodo accettabile per uno Stato democratico". Lo dice - intervistata dal Corriere della Sera - l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, che ieri ha visitato la nave Diciotti."Gli italiani - afferma ...

Revocata la scorta al capitano Ultimo. Rita Dalla Chiesa : "Aberrante - Salvini lo sa?" : La giornalista pubblica su Facebook il provvedimento, in vigore dal 3 settembre, e si rivolge al ministro

Salvini non cede : "Dalla Diciotti non sbarca nessuno" : "Non sbarca nessuno. Abbiamo già dato". Matteo Salvini non cede di un millimetro, e ai microfoni di RadioRai conferma la linea dura del governo sul caso Diciotti. "Diciamo che 700 mila immigrati giunti via mare grazie a incapacità o complicità dei governi precedenti sono sufficienti, quindi penso che gli italiani si aspettino buon senso e rigore - ha spiegato il vicepremier, che ha dato anche ulteriore sostanza all'ipotesi ...

Di Maio e Salvini : pronti a tagliare i fondi alla Ue : "L'unione Europea non vuole ottemperare ai principi concordarti nell'ultimo consiglio europeo? Noi siamo pronti a tagliare i fondi che diamo all'Unione Europea. Vogliono 20 miliardi dei cittadini italiani? Dimostrino di meritarseli e si prendano carico di un problema che non possiamo piu' affrontare da soli. I confini dell'Italia sono i confini dell'Europa". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in un ...

Rita Dalla Chiesa a Matteo Salvini : “La scorta a Saviano sì e a Capitano Ultimo no?” : La conduttrice tv Rita Dalla Chiesa denuncia su Facebook: "In questo foglio c'è scritto che, dal 3 settembre, verrà tolta la scorta al Capitano Ultimo. Il 3 settembre venne anche ucciso mio padre. Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano sì, e a Capitano Ultimo no?".Continua a leggere

La Boldrini torna all'assalto : "Salvini ora dimostri di essere un uomo" : Laura Boldrini torna all"attacco. Ieri sera l"ex presidente della Camera era a Catania, al molo di Levante, per far visita ai migranti ancora a bordo della nave Diciotti della Giardia costiera. E in serata aveva lanciato la sua sfida al ministro dell"Interno, definendo Salvini un politico "spietato" con i deboli.Bene. Oggi la Diciotti è ancora lì ferma al porto. Il comandante della nave, in una intervista a La Verità, ha smentito gli allarmismi ...