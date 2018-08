Salute | malattie esotiche si affacciano anche in Europa

Salute : fumo passivo da bimbi aumenta rischio malattie polmonari : Una ricerca, pubblicata sull’American Journal of Preventive Medicine, condotta dall’American Cancer Society, ha scoperto che se i genitori fumano aumenta per i più piccoli il rischio di morire per gravi malattie polmonari da adulti. E’ possibile che il fumo passivo nell’infanzia, hanno spiegato gli esperti, “aggiunga ogni anno sette morti su 100mila adulti non fumatori“. I ricercatori hanno studiato 70.900 ...

Salute - USA : no ai tatuaggi dal 78% dei genitori - paura per infezioni e malattie : Secondo un sondaggio condotto a livello nazionale negli Stati Uniti, in merito ai tatuaggi che hanno fatto o potrebbero fare i figli, il 78% genitori ha riposto che non sono favorevoli a causa di “infezioni, cicatrici, trasmissione di malattie come l’epatite o l’Hiv attraverso gli aghi“. L’indagine è stata condotta dal C.S. Mott Children’s Hospital National Poll dell’Università del Michigan. Dal ...

Salute : l’esposizione al fumo passivo durante l’infanzia aumenta il rischio di morire per malattie polmonari in età adulta : È noto che il fumo passivo abbia effetti avversi sui polmoni e sul sistema vascolare sia nei bambini che negli adulti, ma non si sa se l’esposizione in età infantile sia associata alla mortalità in età adulta. Per esplorare l’argomento, gli epidemiologi dell’American Cancer Society hanno esaminato le associazioni dell’esposizione al fumo passivo sia in età infantile che adulta con la morte per cardiopatia ischemica, ictus, malattia polmonare ...

Salute - lo sceening di massa è realtà : individuabili 5 malattie : Ottenuto screening di massa basato sul Dna che permette di identificare ampie porzioni della popolazione a rischio di almeno cinque malattie tanto comuni quanto gravi. Tra queste quelle cardiovascolari e il diabete di tipo 2. Descritta sulla rivista Nature Genetics, la tecnica è stata messa a punto dai ricercatori del massachusetts Institute of Technology (Mit) e dell’università di Harvard. “E’ uno dei primi risultati degli ...

Salute : l’Oms sceglie un centro milanese per lo studio delle malattie degli agricoltori : Tra i 73 centri di collaborazione riconosciuti in tutto il mondo, solo 40 sono stati riconfermati dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ come centri di collaborazione attiva in ambito di Medicina del Lavoro: l’International Centre for Rural Health (centro Internazionale di Medicina Rurale) dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano e’ uno di questi. Si tratta di un traguardo importante per Claudio Colosio, ...

Salute : la dieta portfolio riduce molti fattori di rischio per le malattie cardiache - ecco quali : I ricercatori dell’University of Toronto hanno scoperto che la dieta portfolio, un’alimentazione a base vegetale che ha già dimostrato in precedenza di ridurre i livelli di colesterolo, riduce anche altri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come ipertensione, trigliceridi e infiammazione. Oltre a ridurre il colesterolo LDL di circa il 30% quando abbinata ad una dieta povera di grassi saturi, i ricercatori hanno scoperto che la ...

Salute : il piercing alla lingua potrebbe aumentare il rischio di malattie dei denti : Due ricerche presentate al meeting della European Federation of Periodontology, concluso ad Amsterdam, hanno rilevato che i piercing sulla lingua potrebbero aumentare il rischio di malattie dei denti, come ad esempio la periodontite (l’infiammazione dei tessuti della bocca). Sono stati studiati 18 pazienti con il piercing alla lingua o alle labbra: i ricercatori dell’università di Basilea hanno scoperto che 14 persone con quello alla ...

Chi dorme poco rischia malattie cardio-metaboliche / Il sonno protagonista della nostra Salute : Chi dorme poco rischia malattie cardio-metaboliche, il sonno protagonista della nostra salute: grandi problemi soprattutto per gli adolescenti che rischiano di compromettere il loro futuro.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Salute : l’Oms toglie i disturbi di genere dall’elenco delle malattie mentali : L’ultima stesura della Classificazione internazionale delle malattie – rinnovata dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e diffusa in anteprima rispetto alla sua presentazione ufficiale alla World Health Assembly di maggio 2019 – si arricchisce di nuovi capitoli. E uno di questi era tanto atteso, perché segna ufficialmente un passaggio concettuale importante per le persone interessate: è la voce che riunisce le ...