Salento | la casa vacanze si rivela una truffa e il paese adotta coppia di turisti toscani

(Di sabato 25 agosto 2018) Avevano prenotato un appartamento per leinsu un portale online, ma una volta arrivati a destinazione avevano fatto un'amara scoperta: non c'era alcunaad attenderli. Così, dopo il primo momento di sconforto, unadi, ha provato a trovare una soluzione alternativa chiedendo un po' in giro. Il passaparola è diventato virale e, in poche ore, un interosi è mobilitato per loro trasformando una disavventura in uno splendido ricordo. E' accaduto ad Uggiano La Chiesa, in provincia di Lecce. Accoglienza inaspettata Laura Bondielli e Gianluca Picci, 28 e 42 anni, sono unadi Massa provincia di Massa-Carrara che ha deciso di trascorrere le loroestive in. Online, su un noto portale di prenotazioniche, hanno trovato un appartamento a Uggiano la Chiesa, in provincia di Lecce, e lo hanno prenotato pagandolo ...