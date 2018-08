Sabato sui canali Rai Sport | Palinsesto 25 Agosto 2018

Sabato 25 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Kung Fu Panda 2 Il kung fu forse è arrivato alla fine dei suoi giorni, l'era industriale incalza nella figura del perfido Shen, figlio dei reggenti, cacciato dal palazzo reale per aver voluto trasformare l'uso della polvere pirica dei fuochi d'artificio in quello della polvere da sparo dei cannoni. Ma il reietto non si arrende, e nell'oscurità accumula metallo per forgiare un esercito di cannoni, un'arma contro cui nemmeno i ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 18 Agosto 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 18 Agosto 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Sabato 18 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Kung fu panda Po è un giovane panda il cui padre (un volatile) gestisce un piccolo ristorante la cui specialità sono i noodles cucinati secondo una ricetta segreta. Po fa il cameriere ma intanto sogna di poter essere un eroe del kung fu. Finchè un giorno, in seguito a una predizione che lo vedrebbe come l’eletto Guerriero Dragon, viene associato alla scuola del Maestro Shifu. Ha così modo di incontrare i suoi ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 11 Agosto 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 11 Agosto 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Sabato 11 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Commediasexi L’onorevole Massimo Bonfili (Paolo Bonolis), attualmente impegnato nell’elaborare una riforma del diritto di famiglia, ha moglie, due figlie e una abitazione altoborghese. Ha però anche un’amante, Martina, una splendida attricetta che lui ha molto aiutato a trovare un suo spazio nel mondo dello spettacolo. C’è però il rischio di essere scoperto e Bonfili non se lo può permettere, ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 4 Agosto 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 4 Agosto 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ca...

Sabato 4 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Thor: Ragnarok Il ritorno di Thor ad Asgard si fa amaro quando scopre che Loki si e' sostituito al padre Odino sul trono, spedendo quest'ultimo in un ospizio terrestre. Ma il peggio deve ancora arrivare: Hela, sorella maggiore e dea della morte, sta per uscire dalla sua prigione e vuole vendicarsi su Asgard. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Non c'è campoIronica commedia di Federico Moccia con Vanessa Incontrada e Gia...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 28 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 28 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Sabato 28 Luglio sui canali Sky Cinema HD : The Circle Mae Holland e' figlia unica in una famiglia di condizioni economiche modeste. Suo padre e' affetto da sclerosi multipla e non puo' permettersi le cure costose che gli sarebbero necessarie. Mae lavora presso un call center ed e' rassegnata a un'odissea di precarieta' e invisibilita' sociale. A sorpresa, la sua amica Annie riesce invece ad assicurarle un colloquio con l'azienda futuribile per la quale lavora, The Circle, che assume ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 21 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 21 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ...

Sabato 21 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Codice UnlockedNoomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un pericoloso passo falso.(SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) The TaleLaura Dern ed Ellen Burstyn in un toccante dramma targato HBO. A partire dal ritrovamento di un racconto, una donna ripercorre la relazione proibita avuta con due adulti quando aveva 13 anni.(SKY C...

Sabato 14 Luglio sui canali Sky Cinema HD : Sconnessi A pochi mesi dalle sale, la commedia con Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini. I componenti di una famiglia entrano in crisi quando si ritrovano in una baita senza internet. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Flatliners - Linea mortaleQuante volte ci interroghiamo sulla vita oltre la morte? Cinque studenti di medicina del Trinity Emmanuel Medical Center, nella speranza di trovare una risposta, si ...

Sabato sui canali Rai Sport - Palinsesto 7 Luglio 2018 : Come ogni fine settimana oggi, Sabato 7 Luglio 2018, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky ca...

Sabato 7 Luglio sui canali Sky Cinema HD : The War - Il pianeta delle scimmieWoody Harrelson nel terzo capitolo della saga fantascientifica. Una divisione di soldati, guidata dal Colonnello, vuole catturare Cesare, il geniale leader delle scimmie che hanno preso possesso del mondo. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) The Last Witness - L'ultimo testimoneAlex Pettyfer nel racconto del massacro di Katyn. Bristol, Dopoguerra: Indagando sul suicidio di un soldato...