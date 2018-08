Ryanair | nuova stretta | il trolley dal 1° novembre si paga sempre | anche in stiva

Ryanair annuncia la nuova policy bagagli : Teleborsa, - E' ufficiale. Ryanair ha annuncia to il suo piano per ridurre il costo del bagagli o registrato introducendo una più economica franchigia da 10 kg al costo di 8 euro , attualmente la ...

Ryanair - venerdì nuova protesta di 24 ore in Europa : ROMA - Non si placa l'ira dei piloti Ryanair che per la giornata di venerdì hanno organizzato una protesta di 24 ore. Anche se il nostro Paese non sarà colpito direttamente dallo stop ai voli - anche ...