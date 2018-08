Russia-Turchia | Ankara e Mosca discutono avvio agenzia spaziale turca

Turchia - Messico - Brasile - Russia secondo T. Rowe Price : ... confermato in occasione delle elezioni presidenziali di giugno, sembra determinato nel perseguire politiche di crescita non ortodosse che a lungo termine incideranno negativamente sull'economia. L'...

Turchia - Messico - Brasile - Russia : i 4 emergenti nel mirino : ... confermato in occasione delle elezioni presidenziali di giugno, sembra determinato nel perseguire politiche di crescita non ortodosse che a lungo termine incideranno negativamente sull'economia - ...

CAOS TURCHIA/ Russia - Cina e Usa : la scelta di Erdogan per far finire la crisi : La crisi turca non ha solo carattere finanziario, ma anche geopolitico. Erdogan ha ora davanti a sé una scelta difficile. Solo dopo si capirà se il peggio sarà alle spalle. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 06:08:00 GMT)TURCHIA & MERCATI/ Le mosse di Erdogan pronte a far crollare l'economia, di A. GiuricinCAOS SIRIA/ Nei vecchi cunicoli dell'Isis ora i giovani cercano bellezza, di P. Ricci