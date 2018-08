Rosa Perrotta - Pietro : “Son sincero ecco quante volte andiamo a letto’ : Pietro Tartaglione ‘inedito’ svela i segreti intimi della relazione con Rosa Perrotta. “Sono sincero, ecco quante volte andiamo a letto…”. Poi le risposte sui figli, sull’amore e su ciò che non sopporta dell’ex tronista Pietro Tartaglione senza limiti: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si è concesso in tutto e per tutto ai propri follower […] L'articolo Rosa Perrotta, Pietro: “Son ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione contestati per uno scatto giudicato h0t (foto) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nuovamente nella bufera. La coppia conosciuta a Uomini e Donne si ritrova a fare i conti con le critiche dei followers per uno scatto giudicato scandaloso dai followers del profilo instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne.I due fidanzati si sono fatti immortalare ai bordi di una piscina in atteggiamenti dolci. Rosa abbraccia Pietro su una posa che mette in risalto le curve della giovane Salernitana, ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta risponde a tono alle critiche : lo sfogo : Uomini e Donne, Rosa Perrotta risponde alle critiche con un lungo sfogo sui social: le parole dell’ex tronista Rosa Perrotta, in TV e sui social, non si è mai tirata indietro quando c’è stato da prendere una posizione. A Uomini e Donne prima e all’Isola dei Famosi poi, infatti, l’ex tronista è stata sempre molto apprezzata […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta risponde a tono alle critiche: lo sfogo proviene ...

Rosa Perrotta - l’abito folgora : parole sulle donne - stoccata ai mugugni : Rosa Perrota, l’abito è folgorante. Il messaggio ‘Rosa’: “Quando le donne ammirano…”. Poi la stoccata ai mugugni sull’eleganza Rosa Perrotta è sempre più in love con il suo Pietro Tartaglione in attesa delle nozze. Intanto non si risparmia ai fan, con foto mozzafiato e scampoli di vita amoRosa succosi. E dal canto loro i suoi […] L'articolo Rosa Perrotta, l’abito folgora: parole sulle donne, ...

Rosa Perrotta - il vestitino la tradisce : foto bollente e social in tilt. Ai fan non sfuggono i dettagli… : “Pazzesca”. Eh sì, ed è quello che direbbe chiunque a vederla così e con questo vestito mozzafiato che esalta tutta la sua bellezza. Rosa Perrotta è sempre più in love con il suo Pietro Tartaglione in attesa delle nozze. Intanto, però, non si risparmia ai fan, con foto bollenti e scampoli di vita amoRosa succosi. E dal canto loro i suoi estimatori apprezzano, anche se non manca qualche mugugno. Vabbé, non si può aver tutto ...

Rosa Perrotta svela dettagli HOT di Pietro Tartaglione durante la prima notte di sesso : Irrefrenabile : “Com’è stata la prima notte?” credo che sia la domanda che tutti chiedono ai protagonisti che escono da Uomini e Donne e dopo aver scoperto com’è andata sotto le lenzuola fra Alex & Alessandro e Paolo & Angela, oggi – grazie alle domande di Instagram Stories – sappiamo anche com’è andata fra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Rosa e Pietro, la prima notte insieme A rispondere è stata lei, definendo Tartaglione “Irrefrenabile” sotto le ...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta : "Tra 5 anni mi vedo con Pietro come marito e 2 marmocchi" : Prosegue a gonfie vele la love story tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, conosciutisi ormai più di un anno fa in quel di Uomini e Donne. L'ex tronista era rimasto colpita non solo dalla bellezza del ragazzo, ma anche dai suoi modi gentili ed educati.Ma il punto di svolta si è avuto quando la coppia è stata costretta a un periodo di separazione a causa della partenza di lei per L'Isola dei Famosi. In alcune , la ragazza ha parlato del ...

Uomini e Donne/ Rosa Perrotta e la foto che conquista : "Una bellezza normale finalmente" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. La foto in costume di Rosa Perrotta conquista il web. "Finalmente una Una ragazza con un fisico bello, femminile e normale"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 07:35:00 GMT)

“Che cambiamento!”. Rosa Perrotta - i fan lo notano subito : com’è adesso. Non l’avevamo mai vista così : Nell’era social e dei modelli (soprattutto modelle) prestabiliti, ogni tanto un punto di rottura ci vuole. Paladina è diventata Rosa Perrotta con il suo scatto social in bikini che mette tutti d’accordo. Strano di questi tempi visto che sul web i complimenti e i buoni propositi spesso sono fagocitati da polemiche, liti da tastiera e sgarri verbali poco eleganti. E invece stavolta l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex naufraga ...

Rosa Perrotta - la foto ‘rotonda’ convince. L’ex tronista risponde : “Io una di voi - normopeso” : Rosa Perrotta pubblica una foto ‘rotonda’ in bikini e mette tutti d’accordo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi risponde: “Io una di voi, normopeso” Rosa Perrotta e lo scatto social in bikini che mette tutti d’accordo. Strano di questi tempi visto che sul web i complimenti e i buoni propositi spesso sono fagocitati da polemiche, liti […] L'articolo Rosa Perrotta, la foto ...