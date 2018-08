Roma | turista spagnolo 12enne entra nella fontana di Piazza Navona | multati i genitori

Roma : turista scozzese travolta e uccisa : Roma- Incidente mortale ieri mattina intorno alle 10.30 in via Bernardino Alimena, all’altezza del civico 13, in zona Romanina. Un italiano di 41 anni, alla guida di un’autovettura ha investito una donna, di nazionalita’ scozzese, di 59 anni, che si trovava in vacanza in Italia insieme al marito. Trasportata al PTV in codice rosso in condizioni gravissime, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso alle ore ...

Roma - incidente mortale : turista investita e uccisa/ Ultime notizie - 41enne alla guida : dinamica non chiara : Roma, incidente mortale: turista scozzese di 59 anni investita e uccisa. alla guida un uomo di 41 anni, accertamenti in corso per definire le eventuali responsabilità.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:02:00 GMT)

Roma - turista travolta e uccisa da un'auto : era in vacanza assieme al marito : Una donna è morta investita da un'auto a Roma. È accaduto ieri in via Bernardino Alimena, in zona Romanina alla periferia. Alla guida della macchina un uomo italiano di 41 anni. La vittima, una 59enne ...

Roma - Campo de' Fiori - ruba cellulare a una turista ma viene incastrato da una app : Ha rubato la borsa ad una donna che stava cenando in un ristorante a piazza Campo de' Fiori e si è dileguato rapidamente, ma, qualche ora dopo, è stato localizzato grazie all'applicazione 'Trova il ...

Roma : Scippano collana d’oro a turista - arrestati : Roma – Nel corso dell’intensificazione dei controlli del territorio nei pressi dei luoghi maggiormente frequentati dai turisti, finalizzati al contrasto della criminalita’ diffusa, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato due cugini di 21 e 22 anni, entrambi con precedenti e di origini bosniache, domiciliati presso l’insediamento di via Sebastiano Vinci, con l’accusa di ...

Roma - ritrovato a Termini turista francese affetto da autismo : Si è conclusa con un lieto fine la disavventura di un turista francese, affetto da autismo, che si era allontanato dalla comitiva durante una visita a Roma. L'uomo di circa 60 anni è stato ritrovato ...

Turista Romano annega nel Teramano : ANSA, - TORTORETO , TERAMO, , 3 AGO - Un Turista romano di 80 anni, è annegato questa mattina nel tratto di mare all'altezza della spiaggia libera in prossimità dello chalet Il Canarino, nella zona ...

Ha un malore mentre fa il bagno : turista Romano annegato nel Teramano : Un turista romano di 80 anni, è annegato questa mattina nel tratto di mare all'altezza della spiaggia libera in prossimità dello chalet Il Canarino, nella zona sud di Tortoreto Lido, Teramo,. Secondo ...

Roma - chiede l'ora a turista e le strappa collana dal collo : Ancora paura all' Esquilino , Roma , dove nella notte una turista è stata avvicinata con una scusa e rapinata di una collana d'oro. Un 18enne di nazionalità egiziana, senza fissa dimora e con ...

Roma - accerchiano turista e gli strappano la collana : arrestati tre rapinatori : La scorsa notte, nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato tre persone, due cittadini iracheni, di 21 e 26 anni e un ...

Roma - incide la sua iniziale sul Colosseo : arrestato turista 17enne : Roma, incide la sua iniziale sul Colosseo: arrestato turista 17enne Roma, incide la sua iniziale sul Colosseo: arrestato turista 17enne Continua a leggere L'articolo Roma, incide la sua iniziale sul Colosseo: arrestato turista 17enne proviene da NewsGo.

Roma - incide il suo nome sulle pareti del Colosseo : denunciato turista di 17 anni : Ennesimo atto vandalico contro il Colosseo. Nel weekend i carabinieri di piazza Venezia durante i controlli ai Fori Imperiali e all'Anfiteatro Flavio hanno bloccato un ragazzo minorenne che stava ...

Roma : Turista incide una ‘G’ sul Colosseo - denunciato : Roma – Proseguono i servizi di controllo preventivi messi in campo dai Carabinieri di Roma, in particolare, nella zona del Colosseo e dei Fori Imperiali. I Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia e della Compagnia Speciale di hanno denunciato a piede libero l’ennesimo Turista – un cittadino brasiliano di 17 anni – che ha pensato bene di lasciare un ‘segno indelebile’ del suo passaggio nella Capitale. Il ...