Roma | lavori sul Ponte della Scafa | tolte 500 tonnellate di asfalto

Roma : Raggi - avanti con lavori Metro C : ANSA, - Roma, 24 AGO - "Stiamo seguendo passo dopo passo i cantieri della Metro C: oggi voglio farvi vedere queste riprese inedite del pozzo di via Sannio e degli scavi ad Amba Aradam, dove sorgerà la ...

Roma : Entro fine agosto terminati lavori nuova illuminazione sottovia : Roma – Nell’ambito del programma di efficientamento energetico di Roma Capitale sono in corso, e si concluderanno Entro la fine di agosto, i lavori di ammodernamento e trasformazione a LED degli impianti dei sottovia veicolari di Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, Lungotevere dei Mellini, Lungotevere in Sassia da Largo Giovanni XXIII direzione Lungotevere Gianicolense, Ignazio Guidi e in quelli da piazzale ...

Roma : Iniziano lavori su Viadotto Magliana - chiuso notte del 22 agosto : Roma – “Come da programma sul Viadotto della Magliana inizieranno questa settimana i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l’allestimento del cantiere e’ prevista la chiusura completa del Viadotto in direzione Fiumicino nella notte tra il 22 e il 23 agosto (dalle ore 22 alle ore 6) e a partire dal 23 agosto fino al 15 settembre il restringimento a una corsia della ...

Traffico Roma. E’ pienone di chiusure e divieti a Roma per lavori di manutenzione : Traffico Roma. E’ pienone di chiusure e divieti a Roma per lavori di manutenzione. E’ pienone di chiusure e divieti a Roma per lavori di manutenzione e trasformazione di impianti di illuminazione dei sottovia. I provvedimenti, disposti dal dipartimento comunale Simu, stanno già creando alcuni ingorghi e rallentamenti nel Traffico cittadino e potrebbero crearne ancor più nei prossimi giorni con il “grande rientro” dalle ...

Ferrovie Emilia Romagna - FER - - lavori in progress per la sicurezza : Teleborsa, - Da domenica 19 agosto FER, Ferrovie Emilia Romagna, apre al pubblico la tratta Casalecchio-Vignola dopo l'istallazione del sistema di sicurezza SCMT, Sistema Controllo Marcia Treno , di ...

Ferrovie Emilia Romagna - FER - - lavori "in progress" per la sicurezza : Da domenica 19 agosto FER, Ferrovie Emilia Romagna, apre al pubblico la tratta Casalecchio-Vignola dopo l'istallazione del sistema di sicurezza SCMT, Sistema Controllo Marcia Treno , di un nuovo "...

Stop fondi Bando Periferie. Confindustria Romagna : "Serve soluzione - lavoriamo insieme pro sviluppo" : ... all'accessibilità, ad una nuova visione del turismo che ricordiamo, insieme al manifatturiero, rappresenta la parte più importante della nostra economia. Progetti che hanno portato anche alla ...

Roma - la farsa Colli della Farnesina : strada chiusa ma niente lavori : Come una tela di Penelope, che di giorno si fa e di notte si disfa, via dei Colli della Farnesina chiude e riapre a seconda dell'intervento dei vigili urbani o dei residenti. chiusa per colpa di un ...

Roma : Acea - venerdì stop acqua per lavori in zona Via Tiburtina : Roma – Acea Ato 2 comunica che a Roma, “per consentire il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria sulle condotte adduttrici di via Tiburtina, e’ necessario sospendere il flusso idrico su un importante tratto di rete da mezzanotte e mezza della notte tra giovedi e venerdi’, alla mezzanotte di venerdi’ 10 agosto”. Di conseguenza si verificheranno mancanze di acqua o abbassamenti di pressione nelle ...

lavori in corso all'Arena Romana : ... 'Il profilo del corridoio anulare, che permetteva la circolazione al piano terra del pubblico verso gli spalti e al piano interrato dei protagonisti dei sanguinosi spettacoli dell'Arena, e' sempre ...

Bagnoli - vertice a Roma. Il Ministro Lezzi ai bagnolesi : 'Voglio partire con i lavori' : Si è svolto oggi un vertice a Roma tra il Ministro per il Sud Barbara Lezzi e i rappresentanti , istituzioni e cittadini, bagnolesi. Durante l'incontro sono state ribadite quelle che, secondo i ...

Roma : Trasporti - al via lavori binari Porta Maggiore : Roma – A Roma si apriranno domani i lavori a Porta Maggiore per il rinnovamento dei binari del tram. I cantieri sul grande spiazzo causeranno la deviazione della viabilita’ privata e la sostituzione delle line tranviarie con autobus. Dunque per il mese di agosto i tram, con modalita’ diverse a seconda delle linee, faranno posto ai lavori di riqualificazione dei binari a Porta Maggiore e saranno sostituiti dai bus. La ...

Arcore sotto i ferri : asfaltature in via Roma - in arrivo lavori nelle vie Toscana - Lombardia e Galilei - e Monte Grappa - : Cantieri ad Arcore. Mentre lunedì mattina gli automobilisti si sono messi in coda per lavori in via Roma, tra agosto e settembre sotto i ferri per un radicale maquillage finirà un blocco di tre vie: ...

Malagò - lavoriamo per Europei '22 a Roma : Il capo dello sport italiano ha sottolineato che "scattano 3 mila variabili in queste vicende, dalla politica alla finanziaria, fino agli enti locali", ma "possiamo lavorare in sinergia con il ...