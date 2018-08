Roma | Cristante | “con l’Atalanta ottima esperienza”

calcioweb.eu

(Di sabato 25 agosto 2018) Il debutto all’Olimpico di Bryancoinciderà con la sfida da ex all’Atalanta. “Certo sarà una gara diversa dalle altre, incontrerò i compagni con i quali ho giocato per due anni – confessa il centrocampista dellaal match program giallorosso -. Insieme abbiamo giocato ottimi campionati, siamo stati impegnati in Europa. Insomma ritrovo degli amici!”. L’anno e mezzo vissuto a Bergamo, sottolinea, “è stata un’esperienza, soprattutto a livello calcistico mi sono tolto tante soddisfazioni, e molto devo anche a Gasperini”. Ad allenarlo adesso c’è Di Francesco che sembra intenzionato a dargli una maglia da titolare nella sfida di lunedì sera. “Non vedo l’ora. Ho sempre vissuto l’Olimpico da avversario e non vedo l’ora di assaporarmi i tifosi” conclude, dando per ...