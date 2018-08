Roma | commesse ' detective' sventano furto in via del Corso

ilmessaggero

: #Roma – Commesse 007 in Via del Corso mettono in fuga i ladri - Sei_Colonne : #Roma – Commesse 007 in Via del Corso mettono in fuga i ladri - CorriereCitta : Roma, Via del Corso: commesse ‘detective’ sventano furto -

(Di sabato 25 agosto 2018) Li hanno visti entrare nel negozio e, insospettite dal loro atteggiamento, hanno deciso di tenerli d'occhio per prevenire eventuali furti. È accaduto a via del, in un negozio outlet di grandi ...