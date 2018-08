Roma | Baldissoni | rotto ghiaccio a Torino

Roma - Baldissoni : 'L'Uefa ha accolto il ricorso. Prima trasferta Champions con i tifosi' : Roma - La Prima trasferta della Roma in Champions League sarà con i tifosi al seguito. Il dg giallorosso Mauro Baldissoni ha infatti annunciato che l'Uefa ha accolto il ricorso del club per il divieto ...

Roma - Baldissoni : "I tifosi potranno seguire la squadra in Champions dalla prima" : I tifosi della Roma potranno seguire la squadra in trasferta in Champions League fin dalla prima giornata. A dare la notizia della riduzione in appello della sanzione per gli incidenti di Liverpool è, ...

Roma - prima trasferta europea aperta. Baldissoni : 'Pena ridotta' : I tifosi giallorossi possono sorridere e preparare le valigie per la prima trasferta europea della stagione. L'UEFA, infatti, dopo aver attentamente analizzato i fatti relativi agli scontri durante ...

Baldissoni : Roma - prima trasferta Champions con i tifosi : Roma - 'La Uefa ha ridotto la squalifica per i tifosi della Roma in trasferta: un solo match sospeso con la condizionale. Sarà possibile seguire la prima trasferta in Champions League'. Questo l'...

De Laurentiis attacca la Roma "stesso proprietario del Liverpool"/ Baldissoni : "Frequenta uccelli sbagliati" : Dichiarazioni non indifferenti da parte di Aurelio De Laurentiis, che lancia il sospetto sulla connessione tra Roma e Liverpool in merito all'affare che ha portato Alisson ai Reds(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 00:28:00 GMT)

Roma furiosa - Baldissoni risponde a tono alle accuse di De Laurentiis! : De Laurentiis ha punzecchiato la Roma ed oggi il direttore generale del club, Mauro Baldissoni, ha risposto al patron partenopeo ”De Laurentiis dice che glielo ha detto un uccellino, ma francamente non so chi, mi viene da pensare che forse Aurelio frequenta gli uccellini sbagliati. Magari noi potremmo suggerirgli di parlare più con gli usignoli, che cinguettano melodie invece che sciocchezze”. Il direttore generale della Roma, ...

Roma - Baldissoni risponde a De Laurentiis : 'Frequenta 'uccellini' sbagliati' : In merito alle dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis nelle quali ha parlato di un 'uccellino' che gli avrebbe detto che il proprietario del Liverpool sarebbe lo stesso della ...

Roma - Baldissoni risponde a De Laurentiis : la replica è durissima : Le dichiarazioni di De Laurentiis sulla Roma hanno fatto discutere, dubbi sulla proprietà giallorossa ed un collegamento con il Liverpool che ha fatto infuriare i giallorossi. Immediata è arrivata la risposta del direttore generale Baldissoni dalle frequenze di Roma Radio: “De Laurentiis dice che glielo ha detto un uccellino, ma francamente non so chi, mi viene da pensare che forse frequenta gli uccellini sbagliati. Forse dovrebbe ...

Napoli-Roma ad alta tensione - Baldissoni replica a De Laurentiis : In merito alle dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis nelle quali ha parlato di un "uccellino" che gli avrebbe detto che il proprietario del Liverpool sarebbe lo...

Roma - Baldissoni : 'De Laurentiis? Forse frequenta uccelli sbagliati' : Roma - Un consiglio e un saluto. La Roma risponde così al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che alla stampa ha manifestato qualche perplessità sulla struttura societaria giallorossa. 'Ho ...

Stadio Roma - Baldissoni : “l’iter è ok” : “Novità riguardo al nuovo Stadio della Roma? Veniamo da alcune settimane in cui c’è stata molto attenzione mediatica, ma non è stata un’indagine sullo Stadio, gli inquirenti hanno specificato che non hanno riscontrato vizi all’interno dell’iter. Noi manteniamo la nostra fiducia e ribadiamo il diritto di vederlo realizzato nel più breve tempo possibile, non solo nell’interesse della Roma, ma anche della ...

Roma - Baldissoni : 'Lo stadio è un nostro diritto - il procedimento non è viziato dall'inchiesta' : Mentre la squadra continua a sudare in vista della nuova stagione, la Roma ha presentato un nuovo sponsor , La Molisana, . In conferenza stampa, il direttore generale Mauro Baldissoni è tornato a ...

Roma - Baldissoni : "Lavoriamo per competere". Cristante : "Nessuna paura" : Da una parte la squadra, che stamattina ha faticato sotto al sole per i Mapei Test. Dall'altra la società, che ha presentato un nuovo sponsor , 'La Molisana', e tramite il direttore generale, ...