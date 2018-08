Roma | auto ' cannibalizzate' a Montesacro | raffica di furti

Roma : 136 dosi di eroina nell’auto - arrestato : Roma – Un Romano di 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, era tenuto sotto controllo dai militari poiche’ sospettavano potesse dedicarsi a qualche attivita’ illecita e, proprio durante un servizio di ...

Sangue all'alba sulla Napoli-Roma : auto contro furgone - un morto : Una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sull'A1, in provincia di Caserta. Lo rende noto autostrade per l'Italia. Intorno alle 4, sulla Milano-Napoli, nel tratto ...

Maltempo Roma : allagamenti e danni - albero cade su due auto a Ostia : Ieri sera in via dei Pescatori a Ostia un albero è crollato in strada, colpendo due auto in transito. Sul posto i vigili del fuoco. Il pioppo, di circa 20 metri, ha investito le due vetture e due donne sono rimaste ferite: le conducenti, di 33 e 32 anni, sono state trasportate dal personale medico del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sono stati circa 90 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, ...

Crollo Genova : Gdf in sedi Autostrade di Genova - Firenze e Roma : Genova, 22 ago., askanews, - La Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Genova, sta eseguendo in queste ore sequestri di documenti nelle sedi della società Autostrade di Genova, Firenze e Roma ...

Siccità Emilia Romagna : la Regione autorizza i prelievi dai corsi d’acqua : Via libera della Giunta regionale a prelievi d’acqua controllati in alcuni tratti di corsi d’acqua dell’Appennino romagnolo. Obiettivo, il contrasto della crisi idrica estiva che sta mettendo in difficolta’ l’agricoltura di diverse aree di quelle zone. Il provvedimento della Giunta, che potrà’ essere ritirato se le condizioni cambieranno, restera’ in vigore fino al 30 settembre 2018. “Si tratta di ...

Roma : Eur - ladri rubano da auto attrezzatura nazionale francese sci : Roma – Topi d’auto in azione all’Eur, in piazzale Luigi Nervi. I ladri, una ragazza di 24 anni incensurata e un uomo di 35 anni con precedenti, entrambi cittadini bosniaci e nella Capitale senza fissa dimora, nella mattinata di ieri, sono riusciti a forzare la portiera di un’auto in sosta e a portare via le valigie contenute nell’abitacolo. Subito dopo, la fuga a bordo di un camper. Quello che forse i ladri non ...

Roma - ancora temporale : albero cade su un'auto sulla Cassia bis - traffico in tilt : Nuovo temporale su Roma: come negli ultimi giorni piogge torrenziali si sono abbattute sulla capitale provocando cadute di alberi e allagamenti stradali. Un albero è caduto sulla Cassia bis, all'...

Temporali a Roma : alberi cadono su auto/ Ultime notizie - video nubifragio : strade allagate - traffico in tilt : Temporali a Roma: alberi cadono su auto. video nubifragio e Ultime notizie: strade allagate, traffico in tilt, ma per fortuna nessun ferito. Intanto è allerta per il maltempo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:45:00 GMT)

Calcio - volantino in Curva Nord all’Olimpico di Roma : la Digos ha identificato gli autori : “La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All’interno di essa non ammettiamo donne, mogli e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e Romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori“. E’ stato questo il testo di ...

Roma - turista travolta e uccisa da un'auto : era in vacanza assieme al marito : Una donna è morta investita da un'auto a Roma. È accaduto ieri in via Bernardino Alimena, in zona Romanina alla periferia. Alla guida della macchina un uomo italiano di 41 anni. La vittima, una 59enne ...

Un altro autobus in fiamme a Roma : dall'inizio del 2018 i casi sono 19 - : Il 19 agosto un pullman ha preso fuoco nella Capitale , ma è solo l'ultimo episodio di roghi o principi di incendio che coinvolgono i mezzi in città, la maggior parte Atac. Il più clamoroso: l'8 ...

Di nuovo fiamme su un autobus a Roma - è il 19esimo caso da inizio anno | : accaduto a un mezzo dell'Atac senza passeggeri a bordo che percorreva il Grande Raccordo Anulare. Nessun ferito

Un altro autobus in fiamme a Roma : dall’inizio del 2018 i casi sono 19 : Un altro autobus in fiamme a Roma: dall’inizio del 2018 i casi sono 19 Il 19 agosto un pullman ha preso fuoco nella Capitale , ma è solo l’ultimo episodio di roghi o principi di incendio che coinvolgono i mezzi in città, la maggior parte Atac. Il più clamoroso: l’8 maggio alle 10 in via del Tritone. Ecco tutti i casi ...

Roma - autobus dell'Atac in fiamme sfiorato dalle auto : In pochi minuti è stato inghiottito dal rogo, senza che il conducente potesse fare niente per spegnere le fiamme. Un autobus dell"Atac è stato avvolto dalle fiamme che l"hanno distrutto.È accaduto intorno nella carreggiata interna del Grande raccordo anulare all"altezza per lo svincolo per la via Ardeatina. Come riporta il Messaggero, il conducente stava portando l"autobus al deposito quando ha visto del fumo uscire nella parte posteriore del ...