Roma | autista Atac guida il bus guardando un video sul telefonino

Roma - lo straniero litiga con l'autista e spacca il finestrino del bus : l'autista del bus non lo fa scendere fuori fermata e lui distrugge il vetro del gabbiotto. Il protagonista di questa "bravata" è un cittadino del Togo che ieri pomeriggio si trovava a bordo di un bus Tpl della linea 314, nei pressi del quartiere periferico Lunghezza.Qui lo straniero, una guardia giurata regolare in Italia, è andato su tutte le furie e, come riporta Romatoday, con un pugno, ha rotto il vetro del mezzo pubblico che stava passando ...

Ambulanza si ribalta a Roma dopo lo scontro con un autocarro : ferito l'autista : Aveva appena fatto in tempo ad accendere i lampeggianti, ancora non aveva azionato la sirena e stava ripartendo per portare soccorso a una persona quando l'Ambulanza che guidava è stata travolta in ...

Roma - 'fermati - voglio scendere'. L'autista del bus si oppone : picchiato : Vuole scendere dall'aubus prima della fermate e aggredisce L'autista che si oppone. Un altro caso di aggressione ai danni di un conducente di Roma Tpl in servizio su un bus di linea. Nella tarda ...

Roma : Picchia autista per scendere dal bus fuori fermata - arrestato : Roma – Un altro caso di aggressione ai danni di un conducente di Roma Tpl in servizio su un bus di linea. Un cittadino romeno di 34 anni, con precedenti, stava viaggiando a bordo del bus 982 quando si e’ avvicinato alla cabina del conducente intimandogli con veemenza di fermare il mezzo per farlo scendere. L’autista, un Romano di 54 anni, gli ha spiegato che non poteva far scendere alcun passeggero se non alle fermate previste ...

Roma - dai night alla banda dei ticket : il ritorno dell'autista Califfo : Riecco il Califfo. L'altra volta, quando era andato a cantare Tutto il resto è noia in un night di Zagarolo mentre all'Atac si dichiarava malato, gli era andata bene: licenziato nel 2014, è stato ...

Roma : Rapina turiste a Termini - arrestato autista : Roma – Ci sono voluti mesi, ma alla fine l’indagine, coordinata dal gruppo Reati gravi contro il patrimonio della Procura della Repubblica di Roma, ha portato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale ad individuare ed arrestare un uomo di 41 anni, dipendente di una cooperativa Romana di autonoleggio con conducente, responsabile di una Rapina ai danni di due turiste. L’episodio risale all’aprile scorso ...

INFERNO DI FUOCO SULLA A1 Roma-NAPOLI : AUTISTA DI TIR MORTO CARBONIZZATO/ Ultime notizie video : l'incidente : INFERNO sull’A1: AUTISTA MORTO CARBONIZZATO. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Inferno di fuoco sulla A1 Roma-Napoli : autista di tir carbonizzato/ Ultime notizie : quinta vittima in 7 giorni : Inferno sull’A1: autista morto carbonizzato. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:35:00 GMT)

Inferno di fuoco sulla Napoli-Roma : autista muore carbonizzato nel Tir : Un 50enne napoletano morto carbonizzato all'interno del suo tir e altri due mezzi pesanti completamente distrutti dalle fiamme. Inferno di fuoco lungo la corsia sud dell'A1 nel tratto compreso tra i ...

Roma - investita e uccisa dal bus - autista indagato per omicidio stradale : 'Guidava a una velocità inadeguata' : Viaggiava a una velocità inadeguata, senza tener conto delle condizioni della via, trafficata e piena di turisti che sbucavano dai marciapiedi. E una volta in difficoltà sarebbe stato incapace di ...

Roma : Aggredito autista Cotral : Roma – Ennesima aggressione ai danni di un autista del Cotral. Un 23enne della Guinea, a bordo di un pullman della linea Guidonia-Roma, ha iniziato a discutere con l’autista, per poi passare ad aggredirlo fisicamente. La corsa, quindi, e’ stata sospesa in via Ettore Romagnoli, nel quartiere di Talenti, in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine. Il giovane, poi, si e’ scagliato anche contro i poliziotti del ...