Roma Arrestato un 23enne per furto

Evade a Vasto - arrestato a Roma : Roma – I Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato, per evasione, un nomade, di 21 anni, con precedenti penali, domiciliato a Vasto, in provincia di Chieti. I militari transitando in piazza Irnerio sono stati insospettiti dalla presenza presenza del giovane che ha cercato in qualche modo di defilarsi. Un atteggiamento sospetto che ha spinto i militari dell’arma a fermarlo. Da una verifica ai ...

Roma : 136 dosi di eroina nell’auto - arrestato : Roma – Un Romano di 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti, e’ stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, era tenuto sotto controllo dai militari poiche’ sospettavano potesse dedicarsi a qualche attivita’ illecita e, proprio durante un servizio di ...

Roma : Minacce e violenze ai genitori - arrestato giovane all’Anagnina : Roma – Una madre che fugge disperata ed il figlio che prende a pugni il padre. Questa la scena che si e’ presentata ieri mattina agli agenti della Polizia di Stato in un condominio dell’Anagnina. Gli investigatori del commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, gia’ da alcuni giorni, stavano tenendo d’occhio il nucleo familiare a causa dell’escalation di violenze verbali e fisiche subite da anni dai ...

Roma : Svaligiava hotel in tutta europa - arrestato : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno interrotto la carriera di un ladro di 41 anni, originario del Sud Africa, specializzato nei furti in hotel di tutta europa. L’uomo, dopo l’ultimo colpo messo a segno in un hotel del quartiere Esquilino, dove era riuscito ad entrare nella stanza di un turista argentino e gli aveva rubato il portafogli, e’ stato bloccato da una pattuglia dell’Arma e trovato ...

Roma : 4 Kg di marijuana in busta spesa - arrestato : Roma – “Un cittadino nigeriano, di 36 anni, che stava camminando con passo spedito in via Tiburtina, altezza via di Tor Cervara, e’ stato controllato dai Carabinieri dal Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro e arrestato perche’ trovato in possesso di 4,2 kg di marijuana”. Lo scrive in un comunicato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma. “L’uomo portava con se una borsa per la spesa- ...

Roma - Romolo Casamonica arrestato : spacciava coca/ Ultime notizie : Salvini “Guerra a mafiosi e delinquenti” : Roma, Romolo Casamonica arrestato: sorpreso a spacciare droga. La tentata e rocambolesca fuga e la cattura. Il ministro Matteo Salvini esulta: "Guerra ai mafiosi!".(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:46:00 GMT)

Roma - coca e moto a tutta velocità : arrestato un Casamonica - feriti due militari : Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un appartenente alla famiglia Casamonica di 36 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, con le accuse ...

Roma. Sospettato di lanciare sassi da cavalcavia : arrestato : I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti hanno arrestato un cittadino romeno di 35 anni per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Ad attivare i militari è stata una telefonata giunta alla centrale operativa, in cui veniva segnalata la presenza di un uomo che stava sostando in atteggiamento equivoco su un cavalcavia di via Aurelia, paventando la possibilità che questo stesse lanciando dei sassi sulle auto in transito. Il ...

Violenze sessuali su 30enne : arrestato "principe del Boario"/ Ultime notizie Roma - terrore nel campo abusivo : Violenze sessuali su 30enne: arrestato "principe del Boario". L'uomo, un cittadino iraniano 46enne, incuteva terrore nel campo abusivo con i suoi modi prepotenti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:50:00 GMT)

Violenza donne : aggredisce compagna con Katana - arrestato a Roma : aggredisce la propria compagna e la minaccia con una spada Katana, poi la rinchiude in una stanza. E' accaduto a Roma, dove i carabinieri hanno arrestato un no di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, Violenza privata e minaccia aggravata. I militari hanno bloccato l'uomo mentre, sotto l'effetto dell'alcol, era ancora intento ...

Arrestato il 'Principe del Boario' - terrore dell'intera comunità - Romait - : Le rassicurazioni dei Carabinieri, l'hanno portata a raccontare la drammatica cronaca che dopo essere stata puntualmente riscontrata ha permesso di accertare che il criminale, forte dello stato di ...

Roma. Aggredisce compagna con Katana - arrestato : Cronaca di Roma. Un 51enne è stato arrestato dai Carabinieri di Roma dopo che aveva aggredito la compagna per futili motivi e minacciata con una spada tipo Katana. I Carabinieri di Roma hanno arrestato un romano di 51 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, violenza privata e minaccia aggravata. I militari a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, sono intervenuti in via della Luce, in ...

Roma. Arrestato rapinatore dopo assalto a ufficio postale : Cronaca di Roma – I carabinieri hanno intercettato e Arrestato un rapinatore romano che, armato di pistola, stava uscendo dall’ufficio postale di via Massaciuccoli. Il malvivente era giunto con una moto con targa coperta davanti all’ufficio postale, ha parcheggiato e con casco integrale, armato di coltello e di una pistola, rivelatasi poi a salve, perfetta riproduzione di una semiautomatica, si e’ diretto alle casse e si ...