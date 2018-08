Roma | 7 ristoranti top con terrazza o giardino

Corruzione : idoneità sanitaria ai ristoranti in cambio di soldi - 11 indagati a Roma : Undici persone iscritte nel registro degli indagati , accusate di associazione a delinquere, Corruzione e concussione. Per quattro di loro, tra cui due funzionari Asl, sono scattate le misure ...

Roma - condizioni igieniche insufficienti e dehors abusivo : multati due ristoranti cinesi : Controlli a tappeto tra Testaccio e Aventino per contrastare ogni forma di degrado e illegalità e verificare il rispetto delle prescrizioni amministrative. In campo i carabinieri della Stazione Roma ...

Roma : Ladri all’opera nei ristoranti - 5 arresti : Roma – Nell’ambito dei capillari servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando provinciale Carabinieri di Roma nelle zone ‘calde’ della Capitale, in questi giorni prese d’assalto da migliaia di turisti italiani e stranieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno arrestato 5 persone, sorprese a rubare borse, tra i tavoli di ristoranti del centro storico. A distanza di poche ore, in due episodi ...

Milano Romantica : 7 ristoranti per innamorati : Bella ma sobriamente nascosta, cosmopolita, potente centro d’affari, veloce e inarrestabile: Milano è questo, ma anche molto di più. E nel vastissimo panorama gastromonico che sta offrendo negli ultimi anni, sempre in crescita e in continuo rinnovo – una nuova apertura è il «pane quotidiano» – si può trovare di tutto: anche un lato decisamente romantico. E non solo nei quartieri più pittoreschi, come Brera o i Navigli, ma ...