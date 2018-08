Rohan Dennis conquista la prima maglia rossa della Vuelta di Spagna

Vuelta - prima tappa : Rohan Dennis vince la crono di Malaga : L'australiano della BMC è il primo leader della corsa, battendo nel cronoprologo per 6'' Kiatkowski. Male Aru e Nibali

Vuelta a España 2018 : Rohan Dennis in trionfo a cronometro - prima maglia rossa. Quintana guadagna su Aru e Nibali : Apertura classica per la Vuelta a España 2018: frazione inaugurale di otto chilometri quasi completamente pianeggianti (un solo strappetto a metà percorso) in quel di Malaga, da percorrere tutti a cronometro. A trionfare, cogliendo anche la prima maglia rossa di questa edizione della corsa a tappe iberica, è stato un mostruoso Rohan Dennis. Il corridore australiano della BMC conferma i favori del pronostico e va a prendersi il primo successo in ...

La Bahrain Merida ufficializza un importante colpaccio di mercato : ingaggiato Rohan Dennis : Rohan Dennis è ufficialmente un corridore della Bahrain Merida: l’australiano della Bmc inizia una nuova avventura a partire dal prossimo anno La Bahrain Merida non smette di stupire: dopo l’ufficializzazione di Damiano Caruso, arriva oggi un importantissimo colpaccio di mercato: Rohan Dennis farà parte della squadra rossoblu per le prossime due stagioni. La squadra di Vincenzo Nibali sta creando un roster da sogno, che possa ...