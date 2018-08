Rodrigo Alves | il Ken Umano | espulso dal Grande Fratello Vip inglese per frasi razziste

“Spudorato!”. Rodrigo Alves dopo il GF : il Ken umano lo hanno beccato così : È stato uno dei concorrenti a tempo dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nessuna lite o incomprensione con gli altri inquilini: era semplicemente di passaggio nel reality di Canale 5 in qualità di ospite. Prima di abbandonare l’abitazione l’anglo-brasiliano ha ringraziato i partecipanti per la loro accoglienza e ha posato con loro per una foto ricordo. dopo l’esperienza nella casa di Cinecittà, Rodrigo Alves è sparito dai ...

Angelo Sanzio critica Rodrigo Alves : “Ha esagerato - è troppo finto” : Angelo Sanzio contro Rodrigo Alves: è guerra tra i due Ken Umani dopo il Grande Fratello? I continui interventi chirurgici a cui Angelo Sanzio si è sottoposto potrebbero far pensare che il gieffino, ad oggi, miri a diventare proprio come Rodrigo Alves, ovvero il Ken Umano famoso in tutto il mondo. Questa ipotesi, però, è […] L'articolo Angelo Sanzio critica Rodrigo Alves: “Ha esagerato, è troppo finto” proviene da Gossip e Tv.