Rivoluzione in arrivo | gli allenatori potranno chiedere l' intervento del Var

Oscar 2019 - Rivoluzione in arrivo : un premio anche al miglior ‘film popolare’ : Gli Academy Awards, meglio conosciuti come premi Oscar, non sono solamente il più importante riconoscimento dell’industria cinematografica; sono anche uno dei più ti programmi televisivi del pianeta. Eppure negli ultimi anni la diretta della serata, trasmessa dalla ABC, ha registrato un calo costante degli spettatori con una significativa eccezione nel 2014, fino al crollo dell’ultima edizione, vista da 26,6 milioni di americani, il dato più ...

Oscar 2019 - Rivoluzione in arrivo : un premio anche al miglior ‘film popolare’ : Gli Academy Awards, meglio conosciuti come premi Oscar, non sono solamente il più importante riconoscimento dell’industria cinematografica; sono anche uno dei più seguiti programmi televisivi del pianeta. Eppure negli ultimi anni la diretta della serata, trasmessa dalla ABC, ha registrato un calo costante degli spettatori (con una significativa eccezione nel 2014), fino al crollo dell’ultima edizione, vista da 26,6 milioni di americani, il dato ...

Atletica - Olimpiadi Tokyo 2020 : svelati i criteri di qualificazione. Debutta il ranking - Rivoluzione in arrivo! : La IAAF ha svelato in parte il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda l’Atletica leggera. A due anni dalla rassegna a cinque cerchi, la Federazione Internazionale, riunitasi a Buenos Aires, ha svelato come funzionerà il sistema di qualificazione per i Giochi in programma nella capitale giapponese. PERIODO DI QUALIFICAZIONE: Il periodo per staccare il pass va dal 1° luglio 2019 al 29 giugno 2020 ...

Wimbledon - Rivoluzione in arrivo. Si giocherà su campi in erba sintetica? : Clamorosa rivoluzione per quanto riguarda il torneo più importante per il tennis internazionale: l’organizzazione di Wimbledon starebbe pensando infatti di aggiungere una piccola percentuale di erba sintetica ai campi, per ridurre l’usura e arrivare alla fine della manifestazione con dei campi ancora piuttosto giocabili. Di ciò ha parlato Tim Henman, ex semifinalista, al Daily Mail. “Wimbledon sta investendo molto denaro su una ...