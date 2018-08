RISULTATI SERIE B Classifica aggiornata | diretta gol live score | le novità del

RISULTATI SERIE A e classifica aggiornata/ Diretta gol live score degli anticipi - 2giornata - 25 agosto - : Risultati Serie A: classifica aggiornata, Diretta gol live score degli anticipi, seconda giornata. Due sfide di lusso: Juventus-Lazio e Napoli-Milan.

I RISULTATI della prima giornata di Serie A : Il campionato dell'Inter è iniziato con una sconfitta mentre la Roma ha esordito con una vittoria a Torino The post I risultati della prima giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Serie A 2018-2019 - RISULTATI prima giornata e classifica : crollo Inter col Sassuolo - vincono le altre big - ok SPAL e Cagliari : Serata con quattro partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Oltre alla sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo (decide Berardi su calcio di rigore), si sono materializzate due vittorie e un pareggio. L’Empoli ha sconfitto il Cagliari per 2-0: al 14′ Krunic insacca il cross deviato di Zajc, al 52′ il gol di Caputo che concretizza ancora l’invito di Zajc. La SPAL ha vinto il derby col Bologna ...

Serie A live - RISULTATI e classifica. I tabellini della prima giornata : Dopo gli anticipi di ieri, torna in campo la Serie A. Nel match delle 18 Dzeko ha steso i granata nel finale: Torino-Roma 0-1. L'Inter cade a Sassuolo: battuta 1-0, decisivo Berardi su rigore. Spal ...

RISULTATI SERIE A - 1^ giornata LIVE : Sassuolo in vantaggio con Berardi : Risultati Serie A, 1^ giornata LIVE – Dopo il successo della Roma nel finale contro al Torino grazie ad un gran gol di Dzeko, continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A. Difficile trasferta per l’Inter che affronta in trasferta il Sassuolo, scontri salvezza tra Empoli-Cagliari e Udinese-Parma, sentitissima la gara tra Bologna e Spal. Ecco tutte la giornata in diretta, i Risultati sempre aggiornati su ...

LIVE Serie A - prima giornata in DIRETTA : tutti i RISULTATI - i gol e gli aggiornamenti delle partite : Buongiorno agli appassionati di calcio: questa sera la DIRETTA LIVE di OASport vi offre la prima giornata della Serie A di calcio. aggiornamenti minuto per minuto dai quattro campi interessati dalle sfide odierne, ovvero Bologna-SPAL, Empoli-Cagliari, Parma-Udinese e Sassuolo-Inter. Sicuramente i fari saranno puntati sul terreno di gioco di Reggio Emilia, dove l’Inter è chiamata a rispondere alle vittorie di Juventus e Napoli di ieri, in ...