RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA AGGIORNATA Diretta gol live score | il Napoli la ribalta

Serie B - 1a giornata. Vince il Venezia. I RISULTATI : Il Venezia batte di misura lo Spezia, mentre Cremonese-Pescara e Salernitana-Palermo terminano in parità, 1-1 e 0-0,

RISULTATI SERIE A e classifica aggiornata / Diretta gol live score : Pjanic per il vantaggio bianconero! : Risultati Serie A: classifica aggiornata , Diretta gol live score degli anticipi della seconda giornata. Due sfide di lusso: si tratta di Juventus-Lazio e Napoli-Milan(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:43:00 GMT)

I RISULTATI della prima giornata di Serie A : Il campionato dell'Inter è iniziato con una sconfitta mentre la Roma ha esordito con una vittoria a Torino The post I risultati della prima giornata di Serie A appeared first on Il Post.