Risolto il giallo de L’Aquila | Valentina è morta mentre cercava di entrare nella sua

Trovata morta in un lago di sangue. Giallo Risolto : l’orribile fine di Valentina : Quando il fratello ha aperto la porta ha avuto l’istinto di allontanare la mamma dalla porta. Poi la disperazione nel vedere sua sorella morta, seminuda in, una pozza di sangue. Valentina Buongiorno di 31 anni è stata Trovata cadavere in un appartamento di una casa Ater dell’Aquila, ad Arischia, con ferite anche profonde alle gambe. Il Giallo è stato risolto, la giovane è stata uccisa dalla vetrata che lei stessa ha sfondato per ...

Trova l'assassino del fratello e della fidanzata dopo 40 anni : il giallo Risolto grazie a Facebook : Maria parte per fare il giro del mondo: violentata e uccisa a 25 anni Jay e Lauren, giravano il mondo in bici: uccisi dalI'Isis in Tagikistan Il giallo sulla loro morte è durato più di quarant'anni, ...

Trova l'assassino del fratello e della fidanzata dopo 40 anni : il giallo Risolto grazie a Facebook : Le vittime avevano lasciato Manchester per iniziare un viaggio intorno al mondo dal quale non sono più rientrati: sette mesi dopo la partenza furono Trovati morti in America centrale. Avevano 25 e 24 ...

Bari - ruba carta di credito al medico e fa acquisti in gioielleria : Risolto il giallo dell'Oncologico : risolto il giallo del furto all'Oncologico. L'operaio di una delle ditte esterne ammette il furto della carta di credito a un medico, così come il successivo acquisto di un bracciale nella vicina ...

Caso Parma - Risolto il “giallo” del ricorso dopo la sentenza : la società si appella alla Corte Federale : Parma alle prese con la sentenza comminata dal Tribunale Federale nazionale in vista della prossima stagione in Serie A Il Tribunale Federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato di Serie A, 2 ...

Scomparso a Como era stato ucciso - giallo Risolto dopo 6 anni : risolto dopo 6 anni il giallo di Antonio Deiana, 36 anni, Scomparso a Como il 20 luglio del 2012. La polizia di stato ha adesso arrestato un uomo di 47 anni residente a Cinisello Balsamo (Milano), accusato di aver ucciso Deiana e di averne nascosto il cadavere seppellendolo in uno scantinato. L'indagine e' stata condotta dalle Squadre Mobili di Como e Milano, e dal Commissariato Greco Turro, con il coordinamento della Procura di ...