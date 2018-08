RIPRESA E POLITICA Così il Governo può far crescere il Pil e la fiducia dell' Ue

POLITICA ECONOMICA / Mariotti - Ucimu - : 'Bene Tria : Industria 4.0 è volano per la RIPRESA ' : 'C'è ancora il 50% di aziende italiane pronte a investire in Indus Tria 4.0'. Lo dice ALFREDO Mariotti , direttore generale di Ucimu , dopo l'intervista del ministro dell'Economia Giovanni Tria

FINANZA E POLITICA/ Italia - 20 miliardi per non perdere il treno della RIPRESA : La ripresa a livello globale potrebbe perdere slancio. Dunque l’Italia farebbe bene a mettere in campo misure per non restare ulteriormente indietro. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:02:00 GMT)5 MILIONI DI POVERI/ Campiglio: così il reddito di cittadinanza può diminuire la povertàFINANZA/ C'è qualcuno che prepara la sconfitta di tutti gli euroscettici, di C. Pelanda