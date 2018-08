Rinviato il concerto di Ermal Meta a San Benedetto del Tronto | info utili e validità

optimaitalia

(Di sabato 25 agosto 2018) Ildia Sandel. A farlo sapere è lo stesso artista, che sulla sua pagina ufficiale ha anche pubblicato la nuova data dello spettacolo da tenersi nell'ambito del tour organizzato per Non abbiamo armi. La data prevista per il 26 agosto è quindi rinviata al giorno successivo, il 27, per il quale rimangono validi i biglietti già acquistati. Ilè statoper condizioni meteo avverse, a causa delle quali si è reso necessario lo spostamento dello show. Il viaggio sui palchi di Non abbiamo armi è iniziato al Mediolanum Forum di Assago con la prima data ufficiale che ha aperto il corso del nuovo disco rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo con Fabrizio Moro. Il tour è poi continuato con la prima data a Fiorenzuola D'Arda per proseguire in tutta Italia e tra i vari Festival, tra cui il Wind ...