Red Bull Cliff Diving 2018 Tuffi streaming video e diretta tv | orario e risultato live

F1 - Alonso replica alle accuse della Red Bull : “mi fanno passare per uno con cui è difficile lavorare - ma nel 2018…” : La Red Bull ha chiesto a Fernando Alonso di sostituire Daniel Ricciardo? Il pilota spagnolo replica alle dichiarazioni di Helmut Marko e Chris Horner Dopo che Fernando Alonso ha dichiarato di essere stato contattato dalla Red Bull per sostituire Daniel Ricciardo, si è alzata una polemica che pare senza fine. I vertici del team inglese hanno subito smentito l’ammissione del pilota spagnolo, che però oggi ha parlato nuovamente ai ...

Formula 1 - GP Belgio : tra Alonso e la Red Bull è scontro infinito. Lo spagnolo : 'Ho detto no sei volte' : Fernando Alonso ha dichiarato di aver rifiutato sei diversi approcci dalla Red Bull, di cui due quest'anno, a pochi giorni dall'annuncio della sua uscita di scena dalla F1, ma il boss del team ...

Formula 1 - Red Bull : 'Avevamo un accordo con Ricciardo. Alonso? Mai parlato con lui' : Helmut Marko, consigliere di Red Bull, ha raccontato la sua versione dei fatti al microfono di Sky Sport riguardo i temi più scottanti della scuderia, vale a dire l'addio di Daniel Ricciardo e le rivelazioni di Fernando Alonso: "La decisione di Ricciardo? È stata una sorpresa, perché pensavamo di ...

Red Bull - parla Helmut Marko : 'Avevamo un accordo con Ricciardo. Alonso? Mai parlato con lui' : Helmut Marko, consigliere di Red Bull, ha raccontato la sua versione dei fatti al microfono di Sky Sport riguardo i temi più scottanti della scuderia, vale a dire l'addio di Daniel Ricciardo e le rivelazioni di Fernando Alonso: "La decisione di Ricciardo? È stata una sorpresa, perché pensavamo di ...

Red Bull Cliff Diving World Series 2018 – Lo spettacolo si sposta a Copenaghen : Gary Hunt è pronto a conquistare per la terza volta il gradino più alto del podio danese. In gara anche Alessandro De Rose, deciso a scalare la classifica e a superare la brutta esperienza vissuta due anni fa proprio in questa tappa Due laghi, un fiume e l’Oceano Atlantico: dopo aver fatto tappa in quattro tra le più belle location di tutto il mondo, sabato 25 agosto la Red Bull Cliff Diving World Series 2018 vola a Copenaghen per la ...

Formula 1 - Red Bull - Verstappen sorpreso : 'Non mi aspettavo la decisione di Ricciardo' [VIDEO] : In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport F1 HD, Max Verstappen ha parlato dell'approdo di Daniel Ricciardo in Renault , sottolineando come l'addio del talento australiano alla Scuderia quattro volte campione del mondo sia stato ...

Pierre Gasly al posto di Daniel Ricciardo in Red Bull : Pierre Gasly è l’erede di Daniel Ricciardo sul sedile della Red Bull. Dal 2019 sarà lui il nuovo compagno di

F1 - GP Belgio 2018 : Spa è l’occasione giusta per la Red Bull per voltare pagina : Sono giorni frenetici e importanti in casa Red Bull. Non può certo dirsi all’insegna del relax la pausa vissuta dalla scuderia di Milton Keynes. Oltre a dover fare i conti con una vettura per l’ennesima volta meno competitiva di quanto ci si aspettasse ad inizio stagione, i vertici del team hanno dovuto anche stravolgere la line-up. Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Daniel Ricciardo, e invece come un fulmine a ciel sereno è ...

Red Bull Air Race – Il World Championship a Kazan : Dopo l’incredibile debutto dello scorso anno nei cieli di Kazan, il Red Bull Air Race World Championship torna nei cieli della capitale sportiva della Russia per la quinta gara del 2018. Con un nuovo percorso, nuove rivalità e soltanto quattro gare alla fine del campionato L’estate sportiva di Kazan, con un calendario fitto di eventi internazionali di primo piano, avrà un’accelerata – fino a 370kmh – grazie al Red Bull Air Race, che ...

F1 – Ricciardo dice addio alla Red Bull - il commento di Verstappen : “ecco cosa penso” : Max Verstappen commenta la decisione di Daniel Ricciardo di dire addio alla Red Bull per una nuova avventura in Renault Tutto pronto a Spa-Francorchamps per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti del mondo a quattro ruote tornano protagonisti dopo tre lunghe settimane di relax estivo e lo fanno in Belgio. Tre settimane di fuoco, non solo per quanto riguarda le elevate temperature estive, ma soprattutto per i clamorosi ...

Formula 1 - parla Fernando Alonso : 'Ho rifiutato io la Red Bull' : Per essere il miglior pilota del mondo dovrei vincere otto titoli in F1, cosa che mi sembra improbabile in questo momento della mia carriera, oppure riuscire a vincere in categorie differenti. Per il ...

Formula 1 - GP Belgio : Ricciardo in conferenza parla dell'addio alla Red Bull. 'In Renault avrò nuovi stimoli' : A volte questo ha fatto calare il mio divertimento per questo sport: per certi versi sto scoprendo anche io cose diverse su me stesso in questo momento della mia vita. Tutto questo fa parte del mio ...

F1 – Ricciardo sempre sincero - da Verstappen alla telefonata con Marko : i motivi dell’addio alla Red Bull : Daniel Ricciardo svela approfonditamente i motivi che lo hanno spinto ad iniziare una nuova avventura, salutare la Red Bull e diventare un pilota Renault a partire dalla prossima stagione Tutto pronto a Spa-Francorchamps per il 13° appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti del mondo a quattro ruote tornano protagonisti dopo tre lunghe settimane di relax estivo e lo fanno in Belgio. Tre settimane di fuoco, non solo per quanto ...

F1 Ricciardo : "Non lascio la Red Bull per Verstappen o l'arrivo della Honda" : Finite le ferie la F.1 riprende dalla colline di Spa, con i tanti cambiamenti di casacca per il prossimo anno annunciati nella pausa estiva. Fra questi, i principali hanno riguardato l'addio di Alonso ...