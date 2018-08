Real Madrid | Mbappé o nessuno Il Fair Play Finanziario mette a serio rischio il riscatto

Il padre di Hazard : 'Potrebbe non andare mai al Real Madrid - fosse rimasto Zidane...' : Magari hanno una politica per cui vogliono dare una possibilità ai giovani. Eden avrà un altro anno di contratto la prossima estate, ma potrebbe non andare mai a Madrid. Con Zidane poteva andare ...

Edicola : Cairo blinda Iago Falque. Real Madrid : Mbappé o niente. Rakitic resta a Barcellona : Insomma, si parla di pene e provvedimenti ma quando si agirà seriamente? L'articolo originale Rakitic resta a Barcellona 'Mundo Deportivo' e 'Sport', da sempre vicini al Barcellona, non hanno dubbi: ...

Pronostico Girona vs Real Madrid - La Liga 26-8-2018 : La Liga 2018-2019, 2^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Girona-Real Madrid, domenica 26 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Girona-Real Madrid, domenica 26 agosto. La seconda giornata della Liga propone un match interessante in Catalonia e che vedrà impegnato i campioni d’Europa. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Girona e Real Madrid? Il Girona non è riuscito ad ...

Asensio : 'Real Madrid la mia priorità - ma non si sa mai...' : Il Real Madrid è il club più performante del mondo e bisogna essere pronti a dare tutto per la maglia. Cerco di non pensare troppo alle attenzioni nei miei confronti, è normale che ce ne siano perché ...

Clamoroso attacco di Vidal al Real Madrid : “col Var avrei due Champions” : Arturo Vidal pensa già alla Champions League, suo tarlo dopo aver perso ripetutamente nelle ultime fasi della competizione Arturo Vidal si è ben integrato in Spagna, dalle sue parole contro il Real Madrid, sembra infatti che il clima ostile in casa Barcellona contro le merengues gli sia già entrato in testa. “Voglio vincere tutto e ovviamente in particolare la Champions League. Con il VAR, il Bayern Monaco avrebbe due Champions League in ...

Real Madrid/ Mbappé e Neymar nel mirino - doppio assalto al Psg : ma chi è il vero obiettivo di Perez? : Real Madrid: Mbappé e Neymar nel mirino, doppio assalto al Psg in vista, ma chi è il vero obiettivo di Perez? AS e Marca seguono due piste diverse...(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 13:37:00 GMT)

Calciomercato Real Madrid - si tenta il colpo di coda : i nomi per l’attacco dei Blancos : L’inizio di stagione in casa Real Madrid non è stato entusiasmante, sconfitta in Supercoppa Europea contro l’Atletico Madrid, si fa sempre di più sentire l’assenza di Cristiano Ronaldo ed il club sta lavorando ancora sul mercato per individuare un sostituto all’altezza. Secondo As, ‘Mbappè è ancora possibile’, grazie all’Uefa, il PSG infatti potrebbe ricevere una sanzione per la violazione delle regole del Fair Play ...

Real Madrid - scacco al PSG : assalto a Mbappè o Neymar entro 7 giorni : MBAPPE’ O Neymar- Come riportato ieri dai colleghi spagnoli, il Real Madrid starebbe meditando sul clamoroso colpo ad effetto sul rush finale di mercato. Florentino Perez sarebbe pronto a sferrare l’attacco al PSG e ad una delle sue due stelle. Mbappè o Neymar: il Real piomberà con forte decisione su uno dei due giocatori qualora […] L'articolo Real Madrid, scacco al PSG: assalto a Mbappè o Neymar entro 7 giorni proviene da ...

Daily Mirror : 'Hazard - il Real Madrid è pronto all'assalto' : LONDRA, Inghilterra, - Il nome di Eden Hazard continua a capeggiare sui giornali britannici. Ieri si leggeva di un Sarri quanto mai volenteroso di blindare il belga, oggi invece il 'Daily Mirror' ...

Real Madrid - 8 giorni per ‘dimenticare’ Cristiano Ronaldo : l’Uefa avvicina Mbappè - resta vivo il sogno Neymar : Mancano 8 giorni alla conclusione del calciomercato in Spagna e il Real Madrid non ha ancora piazzato il colpo in grado di sostituire Cristiano Ronaldo: restano vivi gli obiettivi Mbappè e Neymar L’addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato un vuoto tecnico, di personalità e d’immagine che il Real Madrid non è ancora riuscito a colmare. Premesso che sostituire quello che è considerato da molti il miglior calciatore della storia, non è di ...

Inghilterra - Real Madrid pronto all'assalto finale per Hazard : Secondo il Daily Mirror il Real Madrid starebbe preparando un'offerta finale per il belga Eden Hazard prima che il mercato si chiuda in Spagna. Secondo il quotidiano inglese, il Chelsea continua a ...

Real Madrid - assalto al Psg : Mbappé o Neymar per colmare il vuoto lasciato da Ronaldo : A sinistra Neymar, a destra Kylian Mbappé Poco più di una settimana per piazzare il colpo "galactico" e placare i crescenti malumori della piazza. A Madrid, secondo quanto rilancia la stampa iberica, ...

Calciomercato - Neymar o Mbappè : la strategia del Real Madrid per arrivare a una stella del Psg : In Spagna c'è grande fermento per le ultime battute del Calciomercato. La finestra estiva terminerà il 31 agosto a mezzanotte e i grandi quotidiani pensano che il Real Madrid, orfano di Cristiano ...

Regina e Re del prestito. Atalanta per la coppa. Mbappè per il Real Madrid : Addio vecchio prestito, metodo tanto caro ai club per cercare di valorizzare questo o quel calciatore; e benvenuto ad una nuova arma, utile per venire incontro alle esigenze richieste da sua maestà il fair play finanziario e camuffare un acquisto in un prestito, perché il nome alla fine non cambia: l'approdo di Higuain al Milan serva come singolo esempio, ma potremmo citarne tanti. Pochi soldi da sborsare, acquisti che gravano su più bilanci e ...