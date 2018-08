Rapina in banca con le maschere | arriva la polizia | arresti tra gli applausi della gente

Firenze - Rapina in banca sventata dalla polizia : 2 arresti/ Come un film : presenti usciti con le mani alzate : Firenze, rapina in banca sventata dalla polizia: 2 arresti. Come un film: tutti i presenti sono usciti con le mani alzate, fra cui gli stessi malviventi, poi fermati(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:46:00 GMT)

Rapina banca ma arriva polizia - 2 arresti : ANSA, - FIRENZE, 24 AGO - 24 AGO - Rapina in banca interrotta dall'arrivo della polizia, che ha circondato l'edificio e arrestato i banditi, due uomini entrambi di Roma, che avevano fatto irruzione ...

BS : tentata Rapina in banca a Riehen - fermato un uomo

Zurigo : uomo armato Rapina banca - bottino diverse migliaia franchi

Banda del buco colpisce in piazza Carità : Rapina in banca - colpo da 15mila euro : Banda del buco in azione nel cuore cittadino, in piazza Carità dove un gruppo di malviventi ha rapinato la banca Popolare di Milano. Il colpo è avvenuto nel primo pomeriggio e la Banda di rapinatori ...

LU : uomo Rapina banca Raiffeisen a Emmen

Cesate - Rapina in banca : ferita una cassiera : Cesate , Milano, , 24 luglio 2018 - Assalto in banca con taglierino . Paura, arresti e una cassiera ferita . Tutto è avvenuto a Cesate, alla filiale Intesa SanPaolo di via Suor Lazzarotto quando, nel ...

Milano - cassiera ferita durante una Rapina in banca : non è grave : Quattro uomini sono stati arrestati dai carabinieri nel corso di una rapina in banca a Cesate , Milano, durante la quale una cassiera è stata leggermente ferita al braccio con un colpo di taglierino. ...

LETTURE/ "La Casa di Carta" - quanta umanità nasconde una Rapina in banca : Trasmesso sul canale a pagamento Netflix, "La Casa di carta" si è rivelata una delle serie più interessanti dell'ultima stagione per i suoi molteplici significati. LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 06:09:00 GMT)MATURITA' 2018/ Esame di Stato, prima prova: attenti ai dubbi di Italo SvevoLETTURE/ "Cari fanatici", le parole di Amos Oz contro la catastrofe

Assalto armato in banca : in carcere anche il secondo Rapinatore : OSTUNI - Si chiude definitivamente il cerchio su una rapina perpetrata nel 2006 in una banca di Magione, in provincia di Perugia. Dopo l'arresto dell'ostunese Angelo Macchinella, anche il secondo ...

Rapina in banca : la giustizia dopo dodici anni gli presenta il conto : OSTUNI - Nel 2006 prese parte a una Rapina ai danni di una banca situata a Magione , Perugia, . A distanza di 12 anni dalla commissione del reato, la giustizia presenta il conto al 74enne Angelo ...

Milano : sorpreso mentre Rapina banca - arrestato : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - E' stato bloccato dai carabinieri mentre stava compiendo una rapina in banca e per questo è stato arrestato. E' accaduto nella tarda mattinata di ieri a Gorgonzola, comune dell'hinterland milanese. A finire in manette un 43enne con precedenti specifici. L'uomo aveva min