Raiders of the Broken Planet | il gioco è stato lanciato come free-to-play sotto il nome

Raiders Of The Broken Planet diventa free-to-play col nome di Spacelords : Mercury Steam ha annunciato che il suo shooter cooperativo per 4 giocatori Raiders Of The Broken Planet, verrà completamente ri-pubblicato sotto il nome di Spacelords e adotterà un modello free-to-play.Come riporta Rock Paper Shotgun, il director Enric Alvarez ha spiegato il motivo dietro questa scelta:"Quando abbiamo lanciato Raiders of the Broken Planet, nel settembre dello scorso anno, speravamo che il prezzo di soli 9,99 euro per singola ...