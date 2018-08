Raffaella Fico ha conquistato il suocero Luciano Moggi | le parole su Pia

Grande Fratello Vip : arriva Raffaella Fico? Il fidanzato si oppone : Raffaella Fico al GF Vip? Il fidanzato dice NO La terza edizione del Grande Fratello Vip inizierà a fine Settembre sempre su Canale 5. Ma a poco meno di 2 mesi dal gran ritorno del reality show condotto da Ilary Blasi ancora non sono stati svelati i concorrenti vip, che hanno deciso di entrare nella casa più spiata dagli italiani. Tuttavia di rumor ne sono circolati molti in queste ultime settimane, e l’ultima indiscrezione riportata dal ...

Grande Fratello Vip : Raffaella Fico nel cast? Il fidanzato Alessandro Moggi contrario : Grande Fratello Vip: Raffaella Fico nel cast? Il compagno Alessandro Moggi contrario alla partecipazione della showgirl Raffaella Fico al Grande Fratello Vip? A quando pare gli autori del reality avrebbero proposto alla showgirl l’ingresso come concorrente nella Casa più spiata d’Italia. La sua partecipazione, però, sarebbe ancora in bilico. Il motivo? A svelarlo è proprio […] L'articolo Grande Fratello Vip: Raffaella Fico nel ...

Grande Fratello Vip 3 - Raffaella Fico concorrente? : E' il settimanale Chi, in edicola questa settimana, a lanciare una bomba che riguarda una delle bellezze più conturbanti del nostro showbiz: Raffaella Fico. La showgirl napoletana, assente da qualche tempo dal piccolo schermo (salvo qualche sporadica ospitata nei salotti tv) potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, su Canale 5, a partire dal prossimo settembre. Si legge ...

Berlusconi : «Una che va con un negro mi fa schifo». Nel video parla di Raffaella Fico e Balotelli : «Una che va con un negro mi fa schifo»: a parlare è Silvio Berlusconi in un frammento di video girato in segreto a villa San Martino. Il filmato fa parte di un video più...

Berlusconi - nel video parla di Raffaella Fico e Balotelli : «Una che va con un negro mi fa schifo» : ' Una che va con un negro mi fa schifo ': a parlare è Silvio Berlusconi in un frammento di video girato in segreto a villa San Martino. Il filmato fa parte di un video più lungo e depositato agli atti ...

Silvio Berlusconi e la sua frase SHOCK razzista su Raffaella Fico e Balotelli (ECCO IL VIDEO SEGRETO) : Silvio Berlusconi e la frase CHOC su Raffaella Fico e Balotelli (il VIDEO SEGRETO) Ieri il sito giustiziami ha divulgato un VIDEO girato di nascosto da Marysthell Polanco nel 2011 ad Arcore quando Silvio Berlusconi era ancora il Presidente del Consiglio. Il filmato in questione era stato depositato agli atti del procedimento Ruby Ter. Nella clip si sentono Marysthell ed un’altra ragazza, mentre chiedono favori a Berlusconi. Le due ...

BERLUSCONI - FRASE CHOC CONTRO Raffaella Fico E MARIO BALOTELLI/ Video - Gad Lerner : “Cafone? Molto peggio” : Silvio BERLUSCONI Video shock diffuso dal sito "Giustiziami", la FRASE fortemente razzista CONTRO MARIO BALOTELLI e RAFFAELLA FICO: “Una che va con un negro mi fa schifo!”.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 15:16:00 GMT)

Silvio Berlusconi contro Raffaella Fico e Mario Balotelli/ Video - “Una che va con un negro mi fa schifo!” : Silvio Berlusconi Video shock diffuso dal sito "Giustiziami", la frase fortemente razzista contro Mario Balotelli e Raffaella Fico: “Una che va con un negro mi fa schifo!”.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 10:15:00 GMT)

“Una che va con un negro mi fa schifo”. In un video la frase choc di Berlusconi su Mario Balotelli e Raffaella Fico : Il sito GiustiziaMi.it ha pubblicato un nuovo estratto del video ripreso di nascosto a villa San Martino (depositato agli atti dell’inchiesta Ruby ter) che ritrae Silvio Berlusconi mentre dialoga con Marysthelle Polanco in pieno scandalo Olgettine. Un breve passaggio in cui Berlusconi viene inchiodato mentre pronuncia una frase razzista riferita a Mario Balotelli. La frase era già emersa dagli atti dell’inchiesta ma il video non era ...

Vacanza hot per Raffaella Fico e Alessandro Moggi : l’ex di Balotelli è scatenata [FOTO] : 1/26 Foto Instagram ...

Raffaella Fico : vacanza d’amore a Mykonos con Alessandro Moggi : Raffaella Fico paparazzata a Mykonos insieme al suo Alessandro Moggi L’ex gieffina, Raffaella Fico, in vista delle prime giornate estive, si gode la sua prima vacanza insieme al procuratore calcistico Alessandro Moggi. I due, dopo due anni di amore, appaiono visibilmente molto affiatati e non negano di sentirsi innamorati come il primo giorno. Lei, bella […] L'articolo Raffaella Fico: vacanza d’amore a Mykonos con Alessandro ...

Raffaella Fico - vacanze hot con Alessandro Moggi a Mykonos : «Innamorati come il primo giorno» : Un amore che va avanti a gonfie vele quello tra Raffaella Fico e Alessandro Moggi. La coppia è stata immortalata insieme durante una cavanza a Mykonos. Dopo due anni di relazione i due...

Raffaella Fico a Mykonos con Moggi sfoggia le sue curve mozzafiato : Due anni d’amore e un viaggio di coppia a Mykonos, dove hanno trascorso la loro prima vacanza insieme. Raffaella Fico e Alessandro Moggi festeggiano così la loro unione che potrebbe presto portarli all’altare. Intanto, nonostante gli impegni del procuratore calcistico in fase di calciomercato, la Fico e Alessandro si godono l’isola greca. Da non perdere le curve sexy di Raffaella immortalate da ...