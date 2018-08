“Questa l’arma del delitto” Nuovi particolari sull’omicidio di Manuela Bailo Il video

caffeinamagazine

(Di sabato 25 agosto 2018) Non ci sono più dubbi: la morte dinon è stato un incidente. A fugare ogni dubbio è l’autopsia: un taglio profondo è stato riscontrato sulla carotide disarebbe la causa della morte della 35enne di Nave, in provincia di Brescia, uccisa dal suo amante Fabrizio Pasini, che ha confessato domenica notte dopo essere tornato da due settimane di vacanza in Sardegna con moglie e figli. “Ha usato un’arma bianca”, sostengono gli inquirenti. “La morte diè avvenuta attraverso un’arma da taglio che ha comportato la recisione della carotide”, ha precisato il procuratore capo di Brescia, Tommaso Buonanno. “Abbiamo litigato, ci siamo spinti ed è caduta dalle scale”, aveva raccontato inizialmente Pasini. “Sui gradini non è stato trovato sangue”, ha spiegato, invece, il sostituto procuratore Francesco ...