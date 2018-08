Quarto Grado quando inizia | ecco la data ufficiale per il ritorno di Gianluigi Nuzzi

superguidatv

(Di sabato 25 agosto 2018) Con al fine del mese di agosto molto programmi si apprestano a tornare in tv. Sono in diversi quindi a chiedersi, su Instagram, ha risposto alla domanda dei fan della trasmissione di Rete 4 rassicurando tutti. Molto presto il programma tornerà ad andare in onda, ogni venerdì sera, e ad aggiornare gli spettatori con le ultime news sui vari fatti di cronaca nera.: svelata la? Dopo aver atteso che tutti, ma proprio tutti, siano tornati dalle ferie estive,darà il via alla nuova stagione del programma di Rete 4. Da venerdì 14 settembre, pertanto, in prima serata, si tornerà a parlare dei maggiori casi di cronaca nera e a discutere sulle dinamiche di omicidi efferati e veri e propri cold case cercando di capire cosa abbia spinto l’assassino o gli assassini a ...