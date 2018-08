Pubblica su Facebook un video dei pusher | lo picchiano in quattro

Taglio pensioni - RePubblica attacca Di Maio sul profilo Facebook : 'Donne danneggiate' : E' botta e risposta tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e Repubblica sulla questione del Taglio delle pensioni d'oro. Il quotidiano si è sentito tirato in ballo nel post di Di Maio di ieri, 13 agosto 2018, in merito a false interpretazioni delle intenzioni del Governo Conte sulla riforma delle pensioni e sui tagli agli assegni a partire dai 4 mila euro mensili pubblicando, anche sul proprio sito, il progetto di legge a ...

Ministero degli Esteri russo Pubblica su Facebook una foto "curativa" di Lavrov - : Il Ministero degli Esteri della Russia ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto del capo del dicastero diplomatico Sergey Lavrov accompagnata da una nota ironica. Nella foto il ministro degli ...

La Spezia - autista di tir fa guidare il figlio 13enne e Pubblica il video su Facebook : Un uomo di 53 anni ha consentito al figlio di 13 anni di guidare il suo tir: in passato l'autista aveva permesso al ragazzino adolescente di guidare una macchina in una strada pubblica, con a bordo altri due minorenni.Continua a leggere

Picchiato perché gay - Pubblica la foto sorridente su Facebook : "Ti auguro ogni bene" : È stato brutalmente Picchiato, lasciato con la faccia grondante di sangue e soltanto perché "colpevole" di essere gay. Nonostante questo, Blair Wilson, un ragazzo scozzese di 21 anni, non ha smesso di sorridere: dopo l'attacco, si è scattato una foto con il suo sorriso migliore e l'ha postata su Facebook, raccontando quanto accaduto.Il giovane ha spiegato che mentre passeggiava in strada uno sconosciuto ha iniziato ad ...

Facebook e WhatsApp Pubblicano sui giornali indiani una guida contro le fake news : L’unione fa la forza. È questa l’idea da cui partono Facebook e WhatsApp per combattere il problema delle fake news. Vi avevamo parlato di quanto […] L'articolo Facebook e WhatsApp pubblicano sui giornali indiani una guida contro le fake news proviene da TuttoAndroid.

Problemi Facebook in inglese (anche Messenger) : perché non funzionano in italiano e non si riescono a Pubblicare post : Una gran bella regna i Problemi Facebook in inglese ma pure quelli Messenger: le app del social network non funzionano in italiano da svariate ore, a seguito di aggiornamenti rovinosi che pure per molti hanno significato non poter normalmente pubblicare post attraverso il proprio profilo. Cosa sta succedendo, esiste una soluzione per il bug bloccante? I Problemi Facebook in inglese e poi pure quelli Messenger sono partiti esattamente dal ...

Zaytsev vaccina la figlia e Pubblica post su Facebook : i no vax lo insultano : Il pallavolista Ivan Zaytsev, 29 anni, nei giorni scorsi ha fatto vaccinare sua figlia Sienna e ha deciso di comunicarlo ai suoi fan con un post su Facebook [VIDEO]. Mai avrebbe pensato che una sua scelta di padre avrebbe scatenato un polverone di polemiche. Se molti suoi ammiratori si sono congratulati con lui, infatti, molti no vax lo hanno criticato duramente arrivando addirittura ad insultarlo e minacciarlo. Il post e l'ira dei no ...

Zaytsev vaccina la figlia e Pubblica post su Facebook : insulti dai no vax : Orgoglioso di essere un campione dello sport e orgoglioso della sua scelta di padre: Ivan Zaytsev, lo «zar» della pallavolo italiana ieri ha pubblicato sui suoi profili social una foto sua con la sua bimba che aveva appena sottoposto alle ...

Zaytsev vaccina la figlia e Pubblica post su Facebook : pioggia di insulti dai no vax : Il campione di pallavolo rivendica la sua scelta di padre ma centinaia di utenti gli augurano la morte e lo insultano: tutti rimossi. Moltissimi anche i post di congratulazioni

Come Vedere Tutti Gli Annunci Pubblicati Dalle Pagine Facebook : Facebook ora ci permette di Vedere Tutti gli Annunci Pubblicati Dalle Pagine (anche quelli per cui non siamo in target). Vedere tutte le Facebook Ads di ogni Pagina Vedere Annunci e ADS pubblicate da Pagine Facebook Grandi novità arrivano da Facebook. Finalmente è possibile Vedere Tutti gli Annunci pubblicitari Pubblicati Dalle Pagine, anche quelli per cui non siamo […]

Come Vedere Tutti Gli Annunci Pubblicati Dalle Pagine Facebook : Facebook ora ci permette di Vedere Tutti gli Annunci Pubblicati Dalle Pagine (anche quelli per cui non siamo in target). Vedere tutte le Facebook Ads di ogni Pagina Vedere Annunci e ADS pubblicate da Pagine Facebook Grandi novità arrivano da Facebook. Finalmente è possibile Vedere Tutti gli Annunci pubblicitari Pubblicati Dalle Pagine, anche quelli per cui non siamo […]

Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa/ La sua pagina Facebook Pubblica video sulle “fake news” della Iena : Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa: la sua pagina Facebook pubblica video sulle “fake news” della Iena. Le ultime notizie sull'attrice: continua la “guerra” social(pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:05:00 GMT)