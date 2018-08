PSG | Verratti | gesto di grande umanità | ricompra il pc rubato al bambino disabile

PSG : Verratti - dove sei? Adesso l'allarme è anche azzurro : Con lui in campo c'è garanzia di bel gioco. Ma in campo, Marco Verratti, di recente si è visto molto meno del previsto. Una comparsata contro l'Atletico Madrid, in amichevole, vinta il 30 luglio , 3-2,...

Mercato - scambio Pogba-Verratti tra United e PSG. Hazard sogna il Real mentre Klopp prepara 180 milioni per Asensio : ROMA - mentre in Italia è il giorno delle firme e delle ufficialità di Nainggolan all'Inter e di Pastore alla Roma, entrano nel vivo le manovre delle big d'Europa tra sogni e giocatori scontenti che ...

