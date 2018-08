Profumo d’Estate | Ossini racconta la sua disavventura ad Adriana Volpe

lanostratv

(Di sabato 25 agosto 2018)a tu per tu con Massimilianod’Estate Sabato 25 agosto è andata in onda su Rai2 la prima puntata did’Estate con. Il debutto della trasmissione doveva avvenire il 18 agosto ma per la giornata di lutto nazionale indetta dal Governo per le vittime del crollo del ponte Morandi di Genova è stato rinviato. Ritmo calzante, contenuti incastrati e tanta leggerezza, oltre che spigliatezza e solarità della conduttrice: sono queste alcune caratteristiche riscontrate nel seguire il format fresco del sapore di vacanza. Tante le rubriche interessanti e dinamiche, dalle tendenze dell’estate 2018 all’intervista ad un ospite speciale, dagli sketch comici di Valentina Persia allo spazio chiamato “SOS animali” per cercare di capire come affrontare un viaggio con gli amici a quattro zampe. Ospite della prima puntata ...