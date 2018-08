Prodi | ' L' immigrazione è indispensabile | l' Europa perderà 30 milioni di

Blastingnews

(Di sabato 25 agosto 2018) Nel pomeriggio di questo venerdì 24 agosto al Meeting di Comunione e Liberazione a Rimini è intervenuto Romano, gia' Presidente della Commissione Europea ed ex Presidente del Consiglio italiano, il quale si è confrontato con Olusegun Obasanjo, gia' Presidente della Nigeria e dell’Unione Africana, all'interno del dibattito Quel che muove il mondo. Vediamo le parti salienti di ciò che ha detto Romano, il quale si è soffermato su temi demografici, sui conflitti armati globali, sui temi economici e sull'. Romanoparla di evoluzioni demografiche e guerre Iniziando a parlare di evoluzioni demografiche,ha affermato: Nell'Africa Sub-Sahariana l'eta' mediana è 17-18 anni e in Italia di 46-47 anni: sono due mondi diversi. E allora tutti i problemi dell'e di avere un dialogo diverso rispetto a oggi, sono i veri temi del domani. Per ...