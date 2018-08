: #Procter vuole copyright acronimo Lol - CyberNewsH24 : #Procter vuole copyright acronimo Lol -

& Gamble, multinazionale americana,ha chiesto all'ufficio marchi di fabbrica e brevetti (US Patent and Trademark Office) di acquisire i diritti di alcuni acronimi popolarissimi tra i giovani, soprattutto in chat ed sms. LOL (laughing out loud), WTF (what the fuck), NBD (no big deal) e FML (fuck my life) sono gli acronimi che lavorrebbe utilizzare in prodotti specifici dedicati ai più giovani. Una fetta di mercato che fa gola,visto che-secondo il Guardian- entro il 2020 il business raggiungerà i mille miliardi.(Di sabato 25 agosto 2018)