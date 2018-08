Procida | paura fra turisti | crollano parti di roccia

ilgiornale

: Paura a Procida, crolla costone sulla spiaggia affollata da bagnanti - NapoliToday : Paura a Procida, crolla costone sulla spiaggia affollata da bagnanti - lucafaccio : Paura a Procida, crolla costone sulla spiaggia affollata da bagnanti - positanonews : Paura a Procida. Un tratto del costone di Chiaia frana sulla spiaggia tra le #news -

(Di sabato 25 agosto 2018) A(Napoli) si sono vissuti attimi di autentico terrore quando, sulla spiaggia libera dove si trova il costone roccioso di Chiaia, un grosso pezzo è franato proprio sull"arenile, a pochi metri dai bagnanti.Alcuni di questi, infatti, hanno riportato anche qualche lieve contusione. Stando alle prime indiscrezioni, il fronte della frana è lungo una decina di metri. Il volume di materiale caduto sulla spiaggia si stima si circa di 13 metri cubi. La Guardia Costiera, in collaborazione con la Protezione civile, ha immediatamente dato inizio ai sopralluoghi. I carabinieri hanno evacuato la zona mettendola in sicurezza. I feriti sono stati soccorsi dal 118. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono riusciti a sfuggire alle pietre un istante prima che quest"ultime li schiacciassero e hanno riportato traumi contusivi. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 13 e la zona della frana non ...