Primi sbarchi dalla Diciotti A terra 13 migranti per motivi di salute Altri 20 profughi

Di quanto sono calati gli sbarchi in Europa nei Primi 6 mesi dell'anno : La fase più acuta dell' emergenza migranti in Europa sembra finita, e non da oggi. È almeno da maggio e da giugno scorsi che Frontex registra un consistente calo nel numero di coloro che attraversano ...

Migranti : Ismu - sbarchi in Italia -80% in Primi sei mesi : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Nei primi sei mesi dell’anno il numero di Migranti sbarcati in Italia è diminuito dell’80%. Fra gennaio e giugno le persone arrivate sulle coste Italiane sono state 17mila, contro le 84 mila del primo semestre del 2017. E durante i primi sei mesi di quest’anno, secondo i dati della Fondazione Ismu, sono sbarcati in Italia, Grecia, Spagna e Cipro 45mila Migranti. I minori non accompagnati sono ...