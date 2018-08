Prima donna top-gun | Hollywood mi ha ispirata

Giappone - per la Prima volta una donna diventa pilota di un caccia - : Misa Matsushima, 26 anni, sarà la prima comandante di un caccia da guerra, dopo la revoca della legge che lo vietava. Corona così un sogno iniziato da bambina, guardando "Top Gun"

Arabia Saudita - Prima condanna a morte per attivista donna : Per la prima volta nella storia dell'Arabia Saudita , una attivista donna per i diritti umani è stata condannata a morte da un tribunale locale. Il reato contestato all'imputata era 'terrorismo'. ...

Nuoto - pazzesca Liu Xiang : record del mondo sui 50 dorso! Prima donna sotto i 27” - demolita Zhao dopo 9 anni! : Liu Xiang ha realizzato il nuovo record del mondo dei 50 metri dorso durante gli Asian Games che si stanno disputando a Jakarta (Indonesia). La cinese ha nuotato un pazzesco 26.98, diventando così la Prima atleta capace di sfondare il muro dei 27 secondi sulla vasca secca. La 22enne, già terza agli ultimi Mondiali e partecipante alle Olimpiadi di Rio 2016, ha demolito il vecchio Primato di 27.06 che la sua connazionale Zhao Jing aveva siglato ...

Lo smacco di Parisa al regime di Teheran - è la Prima donna in Iran a fotografare una partita di calcio : Il teatro dei sogni. Per Parisa Pourtaherian è uno stadio di calcio dove si disputa una partita fra uomini. Fotografa per l'agenzia di stampa Iraniana Photoaman, è diventata la prima donna a fotografare un match di football maschile in Iran. Il fatto è accaduto lo scorso luglio, ma la notizia dopo essere diventata virale in patria sta facendo adesso il giro del mondo. Per la precisione il 27 luglio, durante Nassaji ...

Buon compleanno Madonna i sessant'anni della Prima influencer : Federico Vacalebre Nonna di tutte le influencer possibili, anzi prima vera influencer, Louise Veronica Ciccone compie domani 60 anni - si parla di una festa a Roma o a Marrakech - celebrata come un'...

La Prima donna transgender candidata governatrice negli Stati Uniti : Si chiama Christine Hallquist, ha 62 anni e se sarà eletta a novembre sarà la persona transgender a ottenere la più alta carica politica nella storia degli Stati Uniti The post La prima donna transgender candidata governatrice negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Marina - la Prima donna a guidare i Marines. A 24 anni fa marciare un plotone di uomini : 'Voglio guidare un plotone, far parte di un gruppo dove ognuno sia pronto a morire per l'altro', era il 'sogno' della giovane tenente Marina A. Hierl. E uno dei più gloriosi corpi al mondo l'ha accontentata, rompendo l'ultimo tabù. L'ufficiale di 24 anni è la prima donna al comando di un'unità da combattimento dei Marines. Pronta a lanciarsi all'inferno con il suo reparto, il ...

Rashida Tlaib - Prima donna musulmana al Congresso Usa : Rashida Tlaib, madre di due figli e figlia di immigrati palestinesi, in passato arrestata per aver disturbato un discorso del presidente americano, Donald Trump, è entrata nella storia, aggiudicandosi il lasciapassare per diventare la prima donna musulmana nel Congresso degli Stati Uniti.L'ex assistente sociale 42enne ha vinto le primarie democratiche a Detroit, nel Michigan. Senza candidati repubblicani o di altri partiti, è ...

Napoli - per la Prima volta una donna a capo della sezione polizia stradale : E' stato affidato ad una donna, per la prima volta in assoluto, il delicato compito di dirigere la sezione della polizia stradale di Napoli, in seno al Compartimento della polizia stradale Campania-...

Fabiola Gianotti : ecco chi è la Prima donna a dirigere il Cern di Ginevra : Volitiva e determinata, a 7 anni è partita alla volta di Milano con la famiglia, per poi sviluppare quella passione per la scienza che mai più l'avrebbe abbandonata. Ha intrapreso gli studi di fisica ...

Danimarca : Prima donna multata per aver indossato il velo islamico : Una donna di 28 anni è la prima ad essere stata multata in Danimarca per aver indossato il 'niqab', il velo islamico che copre il volto, da quando è entrata in vigore la legge che lo vieta in pubblico ...

La donna che si è sposata il giorno Prima di morire ha ricevuto la visita dell'Inps da morta : Ha commosso tutti sposando in ospedale l'uomo della sua vita. Il giorno dopo Claudia Quartieri, 42 anni e da 8 malata di tumore, è morta. Come se non bastasse il dolore per la tragedia vissuta, il marito Emilio Folco si è visto recapitare una visita dell'Inps: l'addetta cercava proprio la moglie, per verificare se fosse in casa e se non fosse effettivamente nelle condizioni di andare a lavoro. Il Tirreno ha raccolto la ...