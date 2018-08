Premier League | Wolverhampton- Manchester City 1-1 Pari beffa per Guardiola

Sorpresa Premier League - il Wolves ferma la corsa del Manchester City : Si è concluso un match molto importante per la giornata di Premier League, prima grande Sorpresa del campionato, il Wolves ferma sul pareggio il Manchester City, 1-1 il risultato finale. I padroni di casa passano in vantaggio al 57′ con Boly, il pareggio della squadra di Guardiola arriva al 69′ con Laporte. Stop a Sorpresa per il City, gli uomini di Guardiola a quota 7 punti, il Wolves a 2. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Premier League : la diretta gol - i risultati LIVE della terza giornata : Arsenal-West Ham LE FORMAZIONI UFFICIALI Arsenal , 4-2-3-1, : Cech, Bellerin, Mustafi, Sokratis, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ramsey, Aubameyang, Iwobi West Ham , 4-3-3, : Fabianski, ...

Pronostico Manchester United vs Tottenham Hotspur - Premier League 27-8-2018 : England Premier League 2018-2019, 3^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Manchester United-Tottenham Hotspur, lunedì 27 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Manchester United-Tottenham Hotspur, lunedì 27 agosto. Il Mondat Night propone una grande partita all’Old Tafford tra due club separati da tre punti in classifica. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Manchester ...

Pronostico Newcastle vs Chelsea - Premier League 26-8-2018 : England Premier League 2018-2019, 3^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Newcastle-Chelsea, domenica 26 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Newcastle-Chelsea, domenica 26 agosto. La Premier League propone un grande match tra due manager che nelle passate stagioni hanno guidato il Napoli. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Newcastle e Chelsea? Il Newcastle di Rafa Benitez ...

Pronostico Watford vs Crystal Palace - Premier League 26-8-2018 : England Premier League 2018-2019, 3^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Watford-Crystal Palace, domenica 26 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Watford-Crystal Palace, domenica 26 agosto. La Premier League propone uno dei tanti derby di Londra tra due formazioni distanziate in classifica di una sola lunghezza. Analisi e Pronostico del match. Come arrivano Watford e Crystal Palace? Il Watford è a punteggio ...

Chelsea - Sarri : "In Serie A è una guerra. Preferisco la Premier League" : Differenze tra la Serie A e la Premier League? Maurizio Sarri non ha dubbi: "In Italia è una guerra prima del calcio di inizio. In Serie A sul 2-0 dopo 20 minuti la partita è finita. Qui invece c'è ...

Premier League - Mourinho nega tensioni - ma altrove avrebbe già mollato : Dopo l'ennesima settimane di polemiche, José Mourinho ha assicurato di 'non avere alcun problema' con il direttore generale del Manchester United, Ed Woodward. Nella conferenza stampa prima della ...

Premier League - calendario e orari della terza giornata : Il programma completo della terza giornata Wolverhampton-Manchester City, sabato alle 13.30, diretta Sky Sport Football, Arsenal-West Ham, sabato alle 16.00, diretta Sky Sport Football, Southampton-...

Pronostico e Probabili Formazioni Liverpool-Brighton - Premier League 25-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Brighton, Premier League 2018/2019, Ore 18.30: Entrambe le squadre con l’11 titolare. Il sabato di Premier League, valido per la 3^giornata, si chiuderà con il match di Anfield Road tra i padroni di casa del Liverpool e il Brighton. Come arrivano Liverpool e Brighton? Reds che arrivano a questa sfida con il morale alle stelle grazie alle 2 vittorie ottenute in altrettante gare che hanno permesso ...

Pronostico e Probabili Formazioni Arsenal-West Ham United - Premier League 25-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-West Ham United, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Ritorni importanti nei Gunners; Hammers con l’11 visto nell’ultimo match. Nel pomeriggio del sabato valido per la 3^giornata di Premier League si sfidano all’Emirates Stadium i padroni di casa dell’Arsenal con il West Ham United. Come arrivano Arsenal e West Ham United? I Gunners arrivano a questa sfida con il morale sotto terra ...