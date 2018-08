Ponte Ostia-Fiumicino chiuso | ipotesi battelli o struttura militare

Chiuso Ponte Ostia-Fiumicino - Genio : "Valutiamo un 'Bailey'" : "Abbiamo compiuto un primo sopralluogo mirato a verificare quelle che sono le possibilità in base alla conformazione morfologica del territorio. I tecnici stanno facendo le verifiche sul ponte. In base agli esiti, poi, verrà valutata la possibilità quindi di realizzare una viabilità alternativa utilizzando gli assetti in dotazione alla forza armata, in questo caso un ponte Bailey". Lo ha detto a Fiumicino, al termine ...

Roma - Ponte della Scafa chiuso. Ipotesi piattaforma con le barche per collegare Ostia e Fiumicino : come nel 1974 : Un ponte di appena 200 metri in assenza del quale si è costretti a fare un “giro” di ben 35 km, sia in auto che a piedi. E’ a dir poco grottesco quanto sta accadendo in queste ore sul litorale Romano, tra Ostia e Fiumicino. Considerando che in 44 anni non è cambiato nulla, come dimostra un filmato dell’Istituto Luce risalente al giugno 1974 che documenta come l’allora sindaco di Roma, Clelio Darida, fu costretto a chiedere all’Esercito Italiano ...

Roma - la chiusura del Ponte della Scafa manda in tilt la viabilità Ostia – Fiumicino : “Il Ponte rimarrà chiuso a tempo indeterminato”. La riunione tecnica conferma l’allarme improvviso arrivato nella serata di mercoledì. “Le condizioni della struttura appiono molto preoccupanti”, spiegano fonti informali a ilfattoquotidiano.it. Il Ponte della Scafa, unico collegamento diretto fra la frazione Romana di Ostia e il comune di Fiumicino, potrebbe essere a rischio crollo. Così, dopo gli allarmi più o meno urgenti su Ponte e Viadotto ...

Ostia-Fiumicino - corrosione e degrado : chiuso il Ponte per accertamenti strutturali. I pendolari protestano per i disagi : “Ora come faccio ad andare ad Ostia?”, “Io devo andare al lavoro in aeroporto, dove passo?”, “Ma è chiuso solo oggi?”. “Ma perché non hanno avvisato prima?”. “Io ho lavori da portare avanti e gli operai non riescono ad arrivare”. Sono bersagliati di domande dei pendolari, alcuni adirati e che protestano in maniera accesa, e residenti i vigili urbani di Fiumicino che da ieri sera alle ...

