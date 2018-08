Ponte Morandi | da Autostrade 1 | 5 mln a famiglie

Ponte Morandi - un miliardo e mezzo da Autostrade alle famiglie sfollate : Genova, già versati finora 714mila euro di contributi. Lunedì mattina, assicura una nota della società concessionaria, la cifra salirà a un miliardo e mezzo

Ponte Morandi - da Autostrade 1 - 5 milioni alle famiglie rimaste senza casa : Ad annunciarlo è la stessa società: "714mila euro sono già stati versati. Lunedì partiranno gli altri bonifici"

Demolizione Ponte Morandi a settembre/ Ultime notizie Genova - Rixi : "mix microcariche esplosive e smontaggio" : Genova, ponte Morandi Ultime notizie: caos in commissione Mit, via Ferrazza e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come

Genova - crollo Ponte Morandi : Autostrade versa 1 - 5 milioni di euro alle famiglie : Autostrade per l'Italia ha finora versato 714 mila euro a 74 famiglie, il resto dei bonifici partirà lunedì fa sapere la società in una nota. Ciascuna famiglia sta ricevendo un contributo tra gli 8 e i 12mila euro che si andrà ad aggiungere agli indennizzi per i parenti delle persone decedute e ferite e per chi ha perso la casa.Continua a leggere

Ponte Morandi - gli effetti collaterali del crollo per le imprese di Ponente : Mentre la “Pila 10” del Ponte Morandi scricchiola sempre di più quali saranno gli effetti collaterali del crollo su una regione strozzata come la Liguria? In particolare, come impatteranno su una provincia in crisi come Savona? Ne ho parlato con Alessandro Berta, direttore generale dell’Unione Industriali di Savona, che, dal 14 agosto, raccoglie tutti i segnali che vengono dalle imprese sopravvissute in quella che viene definita “area di crisi ...

Sampdoria - Giampaolo pronto al via : le condizioni di Ekdal - Tonelli e Saponara - Ponte Morandi e tanto altro : Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato dei nuovi arrivati in casa doriana ed ha svelato d’avere già l’11 in testa per domenica Sampdoria, mister Giampaolo ha parlato oggi in conferenza stampa, pronto all’esordio doriano dopo il rinvio della scorsa settimana. “Una settimana fa ero deciso a non giocare Samp-Fiorentina, perché era giusto così. Nel rispetto della città e del lutto. Ora però è tempo di esordire in Serie ...

DEMOLIZIONE Ponte MORANDI/ Ultime notizie : affidarla ad Autostrade? I magistrati non sono convinti : Genova, PONTE MORANDI Ultime notizie: caos in commissione Mit, via Ferrazza e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come

Crollo Ponte Morandi - Toti : "allerta gialla per il maltempo - ci vuole un po' di attenzione" : ...

Crollo del Ponte Morandi : Samp e Genoa a lutto rinviano la prima : Genova è ancora sotto shock per l’immane tragedia del Crollo del Ponte Morandi avvenuto alle ore 11:30 del 14 agosto 2018. I calciatori della Samp e del Genoa hanno condotto gli allenamenti nei giorni immediatamente successivi con la morte nel cuore e la tristezza negli occhi. Certamente non erano le condizioni migliori per preparare i match di esordio della nuova serie A che prenderà avvio domani. Per questi motivi, in concomitanza con la ...

Ponte Morandi crolla - le vittime sono già 22 : Il crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuto oggi 14 agosto 2018 alle 12 circa, ha già contato 22 morti. Il numero delle vittime è stato annunciato da Edoardo Rixi, sottosegretario alle Infrastrutture e trasporti. Ci sono da conteggiare anche 13 feriti, di cui cinque in codice rosso, e 10 dispersi. Il Ponte si trova in uno dei quartieri più popolosi di Genova, ma per fortuna la parte crollata è quella sopra il fiume. Questo ha permesso di ...

MALTEMPO LIGURIA - ALLERTA METEO GIALLA/ Ultime notizie : Genova - rischi e precauzioni per il Ponte Morandi : MALTEMPO LIGURIA, ALLERTA METEO GIALLA: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate

Ponte Morandi - l'esperto "Ecco come sarà abbattuto"/ Ultime notizie - operazione complessa "Tempi molto lunghi" : Genova, Ponte Morandi Ultime notizie: caos in commissione Mit, via Ferrazza e Brencich dopo "scandalo verbale". Il viadotto sarà demolito: Autostrade ha 5 giorni di tempo per decidere come

Ponte Morandi - braccio di ferro sull'abbattimento : e scatta l'allarme meteo : dal nostro inviato GENOVA Da un lato Regione e Comune che premono per il rapido abbattimento di quel che resta del viadotto sul Polcevera. Dall'altro la procura di Genova che procede a tappe forzate ...