Ponte Morandi | allerta meteo a Genova | sospese tutte le operazioni

L'Allerta meteo resterà in vigore a Genova fino alle 24 di sabato. Previsti sulla città pioggia e vento forte fino a 100 chilometri all'ora che preoccupano perché potrebbero minacciare la stabilità dei due tronconi rimasti in piedi del ponte Morandi. Stop alle attività di rimozione delle macerie.

Sospese tutte le operazioni di rimozione delle macerie a causa dell'allerta meteo sulla Liguria. Ferrazza e Brencich fuori dalla commissione: il primo ha dato le dimissioni, mentre al secondo ha

Crollo Ponte Morandi - allerta meteo su Genova : “Per ora non si amplia la zona rossa” : “Continuano le operazioni di rimozione dall’alveo fino alle 20 di questa sera quando poi sarà sgombrato per ragioni di sicurezza. Non c’è revisione della zona rossa che è già sufficientemente ampia in assenza di persone per eventuali crolli o cedimenti”. Lo ha spiegato il presidente di Regione Liguria e commissario delegato all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti oggi nel punto stampa nel quale sono state ...

Ponte Morandi - stavolta una Commissione parlamentare d’inchiesta può funzionare : Ponte Morandi non è caduto per opera dello Spirito Santo, ci sono responsabilità da accertare. Presto ci saranno – si spera – anche gli imputati, persone fisiche e giuridiche, ma tutto questo attiene ai compiti della magistratura ordinaria che dovrà procedere per le responsabilità penali e civili. A nostro avviso non è sufficiente. Quarantatré persone sono morte. Tante famiglie sono state distrutte e tante altre ne stanno pagando le ...

Rimozione a blocchi o esplosione controllata? Genova si interroga su come abbattere il Ponte Morandi : Giovanni Toti dixit: "Il ponte Morandi lo abbatteremo di sicuro". Quel che però ancora resta da decidere, è quando, e soprattutto come. "Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi", ha spiegato il governatore della Liguria, al termine della riunione fiume in Regione Liguria con Autostrade per l'Italia.Due, al ...

Crollo Ponte Morandi - Genoa-Empoli : la decisione degli ultras : Si avvicina la gara della seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa-Empoli, sarà una partita particolare per i tifosi di casa dopo la tragedia del Crollo del ponte Morandi. Ecco la decisione della curva del Genoa: “Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel ponte. Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi ...

Ponte Morandi - Toti : Presto abbattuto : Dimissioni e revoche nella Commissione Ispettiva del Ministero. Lascia Brencich, revocato dal ministro Toninelli il presidente Ferrazza