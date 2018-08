Pm | Vaticano | Albania e Irlanda piegano Salvini

huffingtonpost

(Di sabato 25 agosto 2018) A tarda sera Matteoannuncia la soluzione della vicenda Diciotti, proprio mentre le agenzie di stampa battono la notizia dell'indagine a suo carico della Procura di Agrigento. "Sbarcheranno nelle prossime ore, ho ritenuto di farli sbarcare, vi dirò dove andranno" annuncia il vice premier e ministro dell'Interno da Pinzolo. L'e l'ne accoglieranno 20-25 ciascuno, ilun centinaio, "ci ho lavorato personalmente mentre gli altri insultavano" annuncia, acclamato dal popolo leghista. A confermarlo è la Cei, assicurando l'accoglienza per "porre fine alle sofferenze di queste persone in mare da giorni". Dalla Diciotti possono quindi sbarcare gli ultimi 137 epuò dire: "La prossima nave faccia marcia indietro", perché non sbarcherà. La soluzione è la terza via fra l'accoglienza in Italia e l'accoglienza ...