PlayOffs del PGA Tour | Francesco Molinari non supera il taglio

(Di sabato 25 agosto 2018)del PGAsolo 90° noniled esce dal torneo, ‘salvo’ invece Tiger Woods, 90° con 144 (72 72, +2) colpi, è uscito ale Tiger Woods, 67° con 142 (71 71, par), è rimasto in gara con l’ultimo punteggio utile nel Northern Trust, la prima delle quattro gare didel PGAche portano all’assegnazione dei dieci milioni di dollari della FedEx Cup, al vincitore di una speciale classifica a punti, e che concludono anche la stagione 2017/2018 del circuito statunitense. Sul percorso del Ridgewood CC (par 71), a Paramus nel New Jersey, c’è stato il deciso attacco di Brooks Koepka (132 – 67 65, -10), a segno in due major in stagione (US Open e PGA Championship), che con un 65 (-6) ha agganciato in vetta Jamie Lovemark (66 66). Sono stati protagonisti anche Adam Scott, da 27° a ...