Piazza Navona | un dodicenne spagnolo si tuffa nella fontana | multa di 450 euro ai genitori

Roma : turista spagnolo 12enne entra nella fontana di Piazza Navona - multati i genitori : A Piazza Navona , a Roma , un ragazzo spagnolo di 12 anni ieri pomeriggio è stato sorpreso da una pattuglia del comando generale della polizia locale, in servizio di controllo, mentre si bagnava in una delle fontane monumentali. Il ragazzo era con tre fratelli, tutti minorenni, che lo incitavano a proseguire nella passeggiata all’interno della vasca. Gli agenti, dopo aver fatto uscire il ragazzo dalla fontana , hanno rintracciato i genitori , ...

Roma : vigili sequestrano 150 kg di alimenti in bar Piazza Navona : Roma – I caschi bianchi, durante i consueti controlli del weekend sul rispetto dell’ordinanza anti-alcool e del codice della strada, hanno elevato solo sabato sera oltre 100 sanzioni e rimosso 46 veicoli per grave intralcio alla circolazione. Durante la stessa serata sono stati effettuati 300 controlli, riscontrate 3 violazioni per consumo di alcol in strada e multate 6 attivita’ commerciali per irregolarita’ ...