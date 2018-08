huffingtonpost

: Perché la minaccia dell'Italia all'Europa è inconsistente e autolesionista - HuffPostItalia : Perché la minaccia dell'Italia all'Europa è inconsistente e autolesionista - _bufale_ : Perché la minaccia dell'Italia all'Europa è inconsistente e autolesionista - LucaCabascia : RT @HuffPostItalia: Perché la minaccia dell'Italia all'Europa è inconsistente e autolesionista -

(Di sabato 25 agosto 2018) È stato comere con una pistola ad acqua o peggio come spararsi sui piedi. Conte sbagliò a chiudere l'ultimo Consiglio europeo con una ipocrita presa in giro e con l'affossamento del principio di solidarietà contenuto nella riforma del regolamento di Dublino non difesa dal governono. Gli errori si pagano.Ora provano are di non contribuire al bilancio comunitario sulla pelle di persone innocenti, fingendo di non sapere che ladi non versare i contributi nazionali al bilancio europeo è fuor di luogo, ma sarebbe giusto definirla infantile, in primo luogo perché legata ad impegni legali assunti nei trattati (come ha opportunamente segnalato il ministro degli Esteri) ma anche perché la conseguenza estrema di un approccio di questo tipo potrebbe essere la fine, o di unsenza l', con conseguenze ...