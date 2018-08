Pensioni | Salvini | ‘Via la legge Fornero | io non mollo’ | attese quota 100 e

Pensioni - da Salvini l'ipotesi di 10 anni senza tasse per chi si trasferisce al Sud Italia : Arriva l'ipotesi di Pensioni esentasse per dieci anni per i pensionati che si trasferiscano nel Sud Italia. Ad oggi è solo un'ipotesi al vaglio del Governo Conte, lanciata dalla Lega di Matteo Salvini, per assicurare sgravi ai pensionati Italiani e stranieri che si trasferiranno in Sicilia, in Calabria o in Sardegna e ci dovessero vivere per almeno sei mesi all'anno. L'obiettivo è quello di ripopolare e rivitalizzare aree del Mezzogiorno ...

Riforma Pensioni 2018/ Feltri contro Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Vittorio Feltri contro Matteo Salvini sulle pagine di Libero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 agosto(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:46:00 GMT)

Pensioni - Salvini teme 'effetto boomerang' : si fa largo il contributo di solidarietà : Un fine agosto che si preannuncia particolarmente bollente sul fronte previdenza, soprattutto in relazione alla riforma Pensioni che intende mettere in atto il Governo: se da una parte, la Legge Fornero non riuscira' ad essere 'superata' nel 2019 per colpa delle esigue risorse finanziarie di cui l'esecutivo potra' disporre in sede di Legge di Bilancio, dall'altra sta facendo discutere la proposta di legge firmata Molinari Lega - D'Uva Movimento ...

Riforma Pensioni 2018/ La proposta di Salvini che piace all'Elba (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La proposta di Salvini che piace all'Elba. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 agosto(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:44:00 GMT)

Pensioni d'oro - Salvini fermerà Ddl sui tagli : Damiano contro ogni forma di ricalcolo : La proposta di legge Lega-Movimento Cinque Stelle [VIDEO]sui tagli alle Pensioni d'oro, ancora una volta, al centro della discussione politica: il disegno di legge firmato dai capigruppo alla Camera, Molinari Lega e D'Uva M5S è stato sommerso da una valanga di critiche e proprio per questo andra' completamente riscritto. L'indiscrezione è stata pubblicata dal quotidiano 'il Giorno': fonti leghiste parlano di rifacimento dell'intero impianto ...

Pensioni d'oro : Salvini contro il ricalcolo - pronto allo stop : Dopo la dura critica arrivata dalle pagine del quotidiano Il Foglio da parte dell'ex Ministro del Lavoro Roberto Maroni, anche dal leader della Lega Matteo Salvini sembra trapelare contrarieta' sul disegno di legge che mira a ricalcolare gli assegni superiori alle 4mila euro al mese. Il malcontento espresso all'interno del Carroccio sarebbe quindi arrivato ad un punto di non ritorno, visto che l'impianto normativo andrebbe a discapito della ...

Riforma Pensioni 2018/ Salvini ‘stoppa’ legge anti-assegni d’oro : “serve correttivo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, oggi 19 agosto. Le parole di Giuliano Cazzola su Quota 100 e le scelte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 11:05:00 GMT)

Pensioni d'oro - Matteo Salvini ferma tutto : legge taglia-assegni da riscrivere : Sarà completamente riscritto a settembre il disegno di legge sul ricalcolo delle cosiddette Pensioni d'oro . Secondo quanto riporta Il Giorno , fonti leghiste vicine al dossier fanno sapere che l'...

Riforma Pensioni 2018/ Proposta Salvini - chiesto un approfondimento (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Proposta Salvini, chiesto un approfondimento. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 agosto(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 13:34:00 GMT)

Pensioni - il piano di Salvini : "Zone in Italia senza tasse sulla pensione" : Ex lavoratori che vanno in Portogallo, altri che scelgono la Spagna per passare gli ultimi anni di vita all'estero per potersi godere di Pensioni "più ricche" di quelle che si vedrebbero accreditate se rimanessero in Italia. È questa realtà l'ultima battaglia di Matteo Salvini, che ora si dice pronto a creare delle esenzioni fiscali ad hoc per alcune zone turistiche Italiane in modo da riportare nel Belpaese i cittadini emigrati.Sono tanti i ...

Salvini : "Farò zone di esenzione fiscale dove non ci sarà tassa sulle Pensioni" : Ex lavoratori che vanno in Portogallo, altri che scelgono la Spagna per passare gli ultimi anni di vita all'estero per potersi godere di pensioni "più ricche" di quelle che si vedrebbero accreditate se rimanessero in Italia. È questa realtà l'ultima battaglia di Matteo Salvini, che ora si dice pronto a creare delle esenzioni fiscali ad hoc per alcune zone turistiche italiane in modo da riportare nel Belpaese i cittadini emigrati. Sono tanti i ...

Pensioni - Fornero : 'Salvini ossessionato da me - il Governo Conte sta pasticciando' : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha rilasciato un'intervista pubblicata sul numero odierno del quotidiano 'Repubblica'. Naturalmente, l'argomento principale è quello relativo alle Pensioni ed, in particolar modo, le Pensioni d'oro. 'Chiamarle Pensioni d'oro mi pare un eccesso' ha esordito la Fornero, sottolineando come questa definizione sia soprattutto un modo per accentuare il risentimento popolare e come, di conseguenza, possa ...

Perché per Fornero la riforma delle Pensioni di Salvini è sbagliata : Quella di Salvini è ormai 'quasi un'ossessione'. E può avere delle conseguenze inaspettate. Il dibattito, ancora ai primissimi passi, sulla riforma delle pensioni , il governo vuole mettere la quota ...

Perché per Fornero la riforma delle Pensioni di Salvini è sbagliata : Quella di Salvini è ormai “quasi un’ossessione”. E può avere delle conseguenze inaspettate. Il dibattito, ancora ai primissimi passi, sulla riforma delle pensioni (il governo vuole mettere la quota 100, tagliare gli assegni oltre i 4.000 euro, alzare le minime e contemporaneamente introdurre la flat tax) sta dando nuova visibilità a chi ha voluto la madre di tutte le riforme pensionistiche: Elsa Fornero, ...